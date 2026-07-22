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ДОМ.РФ в третий раз выставил на торги историческую казарму XIX века в Кронштадте

28 августа ДОМ.РФ проведет торги по продаже комплекса Второй западной оборонительной казармы в Кронштадте — объекта культурного наследия федерального значения. В составе лота: комплекс площадью 24,9 тыс. кв. м и аренда участка 3,97 га. Начальная цена объекта составляет 355,72 млн рублей.

Комплекс второй западной оборонительной казармы в Кронштадте выставлен на торги

Комплекс второй западной оборонительной казармы в Кронштадте выставлен на торги

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Комплекс второй западной оборонительной казармы в Кронштадте выставлен на торги

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Объект расположен на ул. Зосимова, д. 3, в Кронштадте. Прием заявок на участие в торгах завершается 24 августа. С момента последних торгов весной 2026 года цена снижена на 24%, сообщает пресс-служба госкорпорации. Состояние Второй западной оборонительной — неудовлетворительное. Победитель конкурса будет обязан провести работы по ее реставрации и сохранению, а также содержать и приспособить объект под современное использование.

Осенью 2025 года казарма также выставлялась на торги, но они не состоялись. Тогда комплекс пытались продать за 548 млн рублей. Изначально одноэтажное здание было построено в 1826–1828 годах во время перестройки Кронштадтской крепости после наводнения 1824 года. На территории комплекса проводились съемки фильма «Кочегар» (2010) режиссера Алексея Балабанова.

Александра Тен

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