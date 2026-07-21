Липецкая структура «Газпрома» требует с «РИР Энерго» почти 237 млн рублей

В Арбитражный суд Липецкой области поступил иск ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» к московскому АО «РИР Энерго» о взыскании 236,7 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заявление пока не принято к производству. Предмет претензий не разглашается. По данным Rusprofile, спор относится к категории ненадлежащего исполнения обязательств по договорам энергоснабжения.

Это первый иск ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» к АО «РИР Энерго» в 2026-м. В прошлом году стороны трижды встречались в суде. Во всех случаях заявления подавало «Газпром межрегионгаз Липецк». Разбирательства до сих пор не завершены. Совокупная сумма требований оценивается в 157 млн руб. Все заявления касаются неоплаты газа по договорам поставки. Судебное заседание по одному из исков пройдет 5 августа, по двум — 15 сентября.

По данным Rusprofile, ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» зарегистрировано в Липецке в ноябре 1999 года. Компания занимается оптовой торговлей природным (естественным) газом. Уставный капитал — 200,4 млн руб. Генеральным директором является Сергей Карасиков. Права учредителя осуществляет региональное министерство имущественных и земельных отношений. В 2025 году выручка компании составила 20 млрд, чистая прибыль — 255 млн руб. АО «РИР Энерго» зарегистрировано в Москве в апреле 2005 года. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями. Уставный капитал составляет 22,1 млрд руб. Генеральным директором является Ксения Сухотина. Учредители скрыты. В 2025 году компания отработала с выручкой 71 млрд, убыток составил 9,5 млрд руб.

В июне стало известно, что ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» подало иск к муниципальному предприятию «Елец-сервис». Сумма требований составляет 91,7 млн руб. Заседание по делу состоится 4 августа.

Кабира Гасанова