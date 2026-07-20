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Число субъектов МСП на Кубани выросло на 4% за год

В Краснодарском крае зарегистрировано более 332 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства — на 4% больше, чем годом ранее. По этому показателю регион сохраняет четвертое место в России, заявил заместитель губернатора Александр Руппель в ходе подведения промежуточных итогов мониторинга влияния налоговой реформы на сектор МСП, которые рассмотрели на заседании Совета по развитию предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Как отметил Александр Руппель, несмотря на изменения налогового законодательства, Краснодарский край сохраняет устойчивую динамику. По поручению главы региона Вениамина Кондратьева организована системная работа по сопровождению адаптации бизнеса к налоговым изменениям: проводятся выездные муниципальные форумы, консультации и разъяснительные мероприятия. При Совете создана рабочая группа по мониторингу влияния налоговых изменений на сектор МСП.

Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Юлия Приходько отметила, что мониторинг позволяет объективно оценивать ситуацию, своевременно выявлять риски и при необходимости корректировать меры поддержки.

По итогам заседания Александр Руппель поручил направлять результаты мониторинга профильным органам власти для оперативной разработки дополнительных мер поддержки предпринимателей.

Алина Зорина

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