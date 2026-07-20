За домом надо пересмотреть

Верховный суд РФ отправил на новое рассмотрение в кассационную инстанцию гражданское дело о жилом доме в Невьянском городском округе, хозяин которого построил его на территории, признанной муниципальной. Суды первой и второй инстанции встали на сторону органов местного самоуправления, обязав снести постройку, но кассационная инстанция отменила это решение. Эксперт считает, что рядовое дело дошло до Верховного суда только из-за превышения полномочий кассации.



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Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ Виды Невьянска

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ

В 1997 году житель Невьянского городского округа Андрей Черницын построил на участке общей площадью 350 кв. м, выделенного для личного подсобного хозяйства, дом-баню, которую позже реконструировал в жилой дом общей площадью 112,8 кв. м.

В 2015 году Невьянский городской суд признал недействительной выписку из похозяйственной книги на его имя о праве пользования земельным участком. Суд установил, что начальник управления населенными пунктами администрации Невьянского городского округа, используя служебные полномочия вопреки интересам службы, изготовил 120 выписок из похозяйственных книг, в том числе на участок Андрея Черницына.

Андрей Черницын указывал на то, что земля ему перешла от отца, которому выделил участок Калиновский химический завод, что, по словам истца, подтверждалось квитанцией к приходному кассовому ордеру. Завод предоставил суду данные о том, что переданный участок предназначался только для строительства гаража и хозсарая.

Прокурор отметил, выступая в суде на стороне администрации Невьянска, что постановка земельного участка Андрея Черницына на государственный кадастровый учет была произведена на основании того документа, где были внесены заведомо недостоверные данные о его праве пользования земли.

В 2024 году Андрей Черницын решил подать иск о признании права собственности на построенный дом, хотя земля ему уже не принадлежала. Тогда администрация Невьянского городского округа узнала, что на территории муниципального участка есть жилое здание.



Местные власти подали иск о признании жилого дома на муниципальной территории самовольной постройкой. Городской суд пришел к выводу, что дом Андрея Черницына подлежит сносу, так как находится на той земле, что истцу не принадлежит: администрация округа не была лишения правом его владения, а из личного пользования хозяина дома она давно ушла. Это решение подтвердил Свердловский областной суд.

Однако в 2025 году кассационный суд общей юрисдикции отменил решение нижестоящих судов, отказав в иске администрации Невьянска о сносе жилого дома, сославшись на отсутствие угрозы жизни и вопроса о выселении. Орган местного самоуправления посчитал, что суд превысил свои полномочия, установив новые факты и игнорируя прежние обстоятельства, поэтому обратился в Верховный суд.

В мае 2026 года Верховный суд РФ направил дело на новое рассмотрение в суд кассационной инстанции из-за многочисленных процессуальных ошибок.

Как рассказала «Ъ-Урал» управляющий партнер адвокатского бюро ЮКАМ Ани Манташян, рядовое дело о сносе «самоволки» дошло до Верховного суда РФ, поскольку суд кассационной инстанции фактически переоценил уже установленные факты, проигнорировав прошлые судебные решения. «Для Верховного суда здесь было важно не столько рассмотреть вопрос о сносе, сколько восстановить правильные границы кассационного контроля и обязательность ранее установленных обстоятельств»,— пояснила она.

Артем Путилов