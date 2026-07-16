Главные новости к вечеру 16 июля

Карелия вошла в тройку российских регионов с самым высоким уровнем преступности по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом свидетельствуют статистические данные МВД России.

В Мурманской области начали ослаблять ограничения, ранее введенные на автозаправках из-за перебоев с поставками топлива. Первой меры смягчила сеть АЗС «Лукойл».

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 16 июля приняла решение об отказе в заверении списков кандидатов на выборы в Законодательное собрание от партии «Родина».

На рассмотрение Заксобрания Санкт-Петербурга поступил проект закона о повышении штрафов за неоплату парковки для граждан с 3 до 5 тыс. рублей, а для юрлиц – до 30 тысяч рублей. Документ внес губернатор города Александр Беглов.

В Ленинградской области полностью восстановили электроснабжение после прохождения циклона «Бернадетт».

Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг российских регионов по потреблению алкоголя. Такие данные следуют из расчетов, основанных на статистике Минздрава.

В городском штабе «Единой России» начали отслеживать контент в соцсетях своих кандидатов.

Санкт-Петербургский городской суд 16 июля отказался удовлетворять жалобу на арест общественного деятеля, кандидата в Заксобрание Ярослава Кострова.

Правительство России спишет две трети задолженности по бюджетным кредитам девяти регионам, в том числе Ленинградской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В Сосногорском лесничестве в Республике Коми 56 га земель лесного фонда поменяют назначение для размещения мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов.