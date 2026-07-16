Ленинградской области спишут 167 млн рублей бюджетных кредитов

Правительство России спишет две трети задолженности по бюджетным кредитам девяти регионам, в том числе Ленинградской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство спишет часть долгов Ленинградской области по бюджетным кредитам

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Правительство спишет часть долгов Ленинградской области по бюджетным кредитам

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в правительстве, общий объем списания составит 8,4 млрд рублей. Помимо Ленинградской области, решение распространяется на Республику Алтай, Башкортостан, Чечню, а также Ивановскую, Орловскую, Саратовскую, Тамбовскую и Тверскую области.

Согласно документу, Ленинградской области спишут 167 млн рублей.

В кабмине пояснили, что объем списания соответствует расходам регионов на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, включая замену лифтов, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, развитие инфраструктуры опорных населенных пунктов, а также поддержку организаций, управляющих территориями с льготными налоговыми режимами.

Матвей Николаев