На части АЗС Мурманской области начали смягчать ограничения на отпуск бензина

В Мурманской области начали ослаблять ограничения, ранее введенные на автозаправках из-за перебоев с поставками топлива. Первой меры смягчила сеть АЗС «Лукойл», сообщили в региональном оперативном штабе.

На заправках компании отменили длительные технологические перерывы, включая ночные. Лимит на отпуск бензина увеличили с 20 до 30 литров в один бак, при этом дизельное топливо по-прежнему отпускается без ограничений.

Вместе с тем на ряде других АЗС региона, включая «Роснефть», «Газпромнефть» и «ВиТЭК», ограничения пока сохраняются.

Кроме того, в ближайшее время после реконструкции планируется открыть трассовую АЗС на 1375-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола».

Карина Дроздецкая