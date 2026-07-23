Михаил Чернигов: «Инженерная школа создается не за один проект, а за десятилетия»

Заместитель генерального директора «Ракурс-инжиниринг» Михаил Чернигов стал финалистом V Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Конкурс собрал более 1 тыс. заявок от предпринимателей из 65 регионов. Выход в финал для представителя компании, специализирующейся на промышленной автоматизации, стал результатом не только личных компетенций, но и кадровой политики, которую предприятие реализует 35 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Михаил Чернигов, заместитель генерального директора «Ракурс-инжиниринг», финалист V Всероссийской премии «Молодой промышленник года» Фото: из личного архива В инженерной профессии статус специалиста определяется не занимаемой должностью, а масштабом реализованных проектов и запущенных объектов. Именно такой подход демонстрирует Михаил Чернигов, показывая пример для молодых инженеров, которые приходят в отрасль Фото: из личного архива Чернигов отметил: «Настоящее импортозамещение начинается тогда, когда вместе с продуктом появляется собственная инженерная школа. Именно она определяет, каким будет промышленное развитие через десять или двадцать лет» Фото: из личного архива Следующая фотография 1 / 3 Михаил Чернигов, заместитель генерального директора «Ракурс-инжиниринг», финалист V Всероссийской премии «Молодой промышленник года» Фото: из личного архива В инженерной профессии статус специалиста определяется не занимаемой должностью, а масштабом реализованных проектов и запущенных объектов. Именно такой подход демонстрирует Михаил Чернигов, показывая пример для молодых инженеров, которые приходят в отрасль Фото: из личного архива Чернигов отметил: «Настоящее импортозамещение начинается тогда, когда вместе с продуктом появляется собственная инженерная школа. Именно она определяет, каким будет промышленное развитие через десять или двадцать лет» Фото: из личного архива

«Ракурс-инжиниринг» — резидент Особой экономической зоны Санкт-Петербурга, входит в перечень «Национальных чемпионов» Минэкономразвития РФ. Среди реализованных проектов компании свыше 2 тыс. решений для энергетики, нефтегаза, металлургии и химии. Суммарная мощность объектов, оснащенных системами управления «Ракурс», превышает 55 ГВт. География проектов охватывает Россию от Калининграда до Камчатки, а также страны СНГ, Азии и Африки.

Для Михаила Чернигова создание рабочих мест, подготовка инженеров и уважение к профессии имеют большую значимость, чем победа на конкурсе. В 2009 году он пришел в «Ракурс» техником в отдел тестирования и наладки, затем работал инженером-наладчиком, руководил проектными направлениями, отвечал за развитие компании и стал заместителем генерального директора. Параллельно с работой на предприятии Михаил получил образование в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по специальности «электротехника, электромеханика и электротехнологии», а также прошел программу MBA в области проектного менеджмента.

Финал премии — признание не только его индивидуальных результатов, но и системы, которая готовит таких специалистов. В компании действует учебно-консультационный центр, основанный в 1994 году в партнерстве с ЛЭТИ. За годы работы обучение прошли сотрудники ПАО «РусГидро», АО «Северсталь-инфоком», корпоративного университета «Норильский никель», ООО «Газпром СПГ Портовая». Центр передает инженерные компетенции, накопленные за три десятилетия.

Особое внимание в компании уделяют преемственности поколений. Примером выступает главный специалист по ГЭС Олег Башнин, который работает в «Ракурсе» более 20 лет и продолжает в возрасте 87 лет участвовать в проектах.

В условиях технологической трансформации «Ракурс-инжиниринг» развивает продуктовую линейку: SCADA-системы на базе Astra Linux SE, модули АСУ ТП и другие компоненты для критически важных объектов. Стратегия компании предполагает, что устойчивое развитие промышленности обеспечивается не только технологиями, но и системой их передачи.

По словам господина Чернигова, «настоящее импортозамещение начинается тогда, когда вместе с продуктом появляется собственная инженерная школа». «Именно она определяет, каким будет промышленное развитие через десять или двадцать лет»,— говорит он. Выход в финал премии стал подтверждением того, что подход «Ракурса» к подготовке инженеров дает результат — как для бизнеса, так и для самих специалистов.