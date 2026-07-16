НАО оказался на первом месте в России по потреблению алкоголя

Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг российских регионов по потреблению алкоголя. Такие данные следуют из расчетов, основанных на статистике Минздрава, опубликованной в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг регионов России по потреблению алкоголя

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг регионов России по потреблению алкоголя

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В число регионов с самым высоким уровнем потребления алкоголя также вошли Еврейская автономная область, Костромская область и Чукотский автономный округ. Наименьшие показатели зафиксированы в Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Ингушетии. В список наиболее трезвых регионов вошла и Москва, где потребление алкоголя снизилось с 5,1 до 4,77 литра чистого спирта на человека.

В целом по России по итогам первого полугодия 2026 года потребление алкоголя составило 7,77 литра чистого спирта на душу населения. Это на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель достигал 8,31 литра.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—мае 2026 года также снизились розничные продажи ряда алкогольных напитков. Продажи пива, коньяка и тихих вин сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а реализация слабоалкогольной продукции упала более чем вдвое.

Матвей Николаев