Объединенная лизинговая ассоциация переизбрала свой совет

По итогам выборов руководящих органов Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА), состоявшихся в 2026 году, первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков вновь вошел в состав совета ассоциации и был переизбран вице-президентом ОЛА. Решение профессионального сообщества подтверждает высокий уровень доверия к экспертизе компании и сохраняет ее участие в формировании ключевых направлений развития российского лизингового рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг» Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг»

«Сегодня Объединенная лизинговая ассоциация — это площадка, где совместно с участниками рынка формируются инициативы, способствующие развитию всей отрасли. Мы открыто работаем над совершенствованием законодательства, развитием цифровых решений, повышением доступности лизинга для бизнеса и выстраиванием конструктивного взаимодействия с государственными органами. Уверена, что обновленный состав совета позволит сохранить преемственность этой работы и продолжить реализацию проектов, направленных на устойчивое развитие российского рынка лизинга»,— отметила директор Объединенной лизинговой ассоциации Татьяна Позднякова.

В статусе вице-президента и члена совета ОЛА Антон Сапожков продолжит работу над инициативами, направленными на совершенствование регуляторной среды, развитие механизмов лизингового финансирования и повышение эффективности взаимодействия отрасли с государственными институтами. Особое внимание будет уделено вопросам расширения доступности финансирования для предприятий реального сектора, развитию программ поддержки малого и среднего предпринимательства, модернизации производственных мощностей, обновлению парков транспорта и техники, а также дальнейшей цифровой трансформации лизингового бизнеса.

«Переизбрание в совет и на должность вице-президента Объединенной лизинговой ассоциации — это прежде всего высокая ответственность перед профессиональным лизинговым сообществом и возможность продолжить работу над инициативами, которые определяют развитие отрасли на годы вперед. Лизинговые компании активно инвестируют в цифровые технологии, совершенствуют клиентские сервисы и развивают партнерские программы с производителями техники и оборудования. В этих условиях конструктивный диалог между отраслью, регуляторами и государством становится одним из ключевых факторов дальнейшего развития рынка, и Объединенная лизинговая ассоциация играет в этом процессе стратегическую роль»,— сказал Антон Сапожков.

Для «Балтийского лизинга» работа в руководящих органах ОЛА является частью долгосрочной стратегии участия в развитии отрасли. Компания последовательно выступает с экспертными инициативами, участвует в профильных конференциях, съездах и отраслевых дискуссиях, публикует аналитические материалы и делится практическим опытом реализации крупных инвестиционных проектов. Такой подход позволяет не только учитывать актуальные потребности клиентов и партнеров, но и участвовать в формировании решений, определяющих будущее российского рынка лизинга.