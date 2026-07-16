Карелия вошла в число регионов с самым высоким уровнем преступности в России

Карелия вошла в тройку российских регионов с самым высоким уровнем преступности по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом свидетельствуют статистические данные МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

За шесть месяцев в республике зарегистрировали 79,3 преступления на 10 тыс. жителей. Более высокий показатель зафиксирован только в Республике Алтай — 82,4 преступления на 10 тыс. человек. На третьем месте находится Сахалинская область с показателем 78,8.

Всего в России за первое полугодие зарегистрировано более 788 тыс. преступлений. В среднем по стране этот показатель составил почти 54 преступления на 10 тыс. жителей.

В число регионов с наиболее высоким уровнем преступности также вошли Чукотский автономный округ, Кировская, Архангельская и Томская области. Наименьшие показатели зафиксированы в Калмыкии, Чечне и Дагестане.

Карина Дроздецкая