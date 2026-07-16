В городском штабе «Единой России» начали отслеживать контент в соцсетях своих кандидатов

Порядка семи человек в петербургском отделении партии «Единая Россия» контролируют публикации кандидатов в социальных сетях. Специалисты отслеживают наличие ссылок на заблокированные ресурсы и другого спорного контента, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». О мерах контроля за соцсетями единороссов рассказал заместитель руководителя исполкома реготделения Сергей Григорьев во время встречи «Экспертного клуба Петербурга» 16 июля. Сейчас для кандидатов от ЕР подготовлены специальные «технические задания» по поведению в интернете. Методичку согласовывали с юридическим блоком партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Единая Россия» стала внимательнее относиться к контенту своих кандидатов в социальных сетях

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ «Единая Россия» стала внимательнее относиться к контенту своих кандидатов в социальных сетях

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Все кандидаты получили техзадание, как нужно вести себя в социальных сетях, медиа повестке и так далее. Мы проверили ссылки на Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и многое другое. Мы смотрим страницы наших кандидатов. Этим занимаются порядка семи человек, чтобы не попасть в эту ситуацию. Уже с этим сталкивались в других регионах, когда на страницу кандидата начиналась целая атака, либо он забывал что-то удалять, что-то публиковалось год назад, что-то два года. Мы за этим очень внимательно следим, точно также как и за работой финансовых уполномоченных»,— сказал Григорьев.

Господин Григорьев добавил, что все кандидаты от ЕР закрыли комментарии на своих страницах, чтобы избежать провокаций от недоброжелательных пользователей. В других партиях также предпринимают меры для предотвращения рисков, связанных с вниманием силовиков к соцсетям и упоминанием заблокированных платформ. Например, в КПРФ также рекомендовали соратникам «максимально стерильно» вести соцсети и проверять свои публикации за прошлые годы, рассказал глава горкома партии Роман Кононенко.

За демонстрацию экстремистской символики, кроме штрафа и суток ареста, привлекаемое лицо теряет право избираться на выборах любого уровня в течение года. Ранее в Петербурге суд арестовал на 10 суток двух политиков, которые собирались баллотироваться в сентябре. На действующего депутата Заксобрания Ленобласти Ивана Апостолевского составили протокол за текстовые ссылки на Instagram и Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Похожий протокол составили на Петербургского общественника Ярослава Кострова, выдвинутого партией «Справедливая Россия» на выборы в парламент Северной столицы.

Константин Леньков