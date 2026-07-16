Горизбирком отказался заверять список партии «Родина» на выборы в ЗакС

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 16 июля приняла решение об отказе в заверении списков кандидатов на выборы в Законодательное собрание от партии «Родина». Член комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин на заседании заявил, что партия не предоставила в ГИК необходимые документы. В частности, сам список кандидатов, копию документа о регистрации избирательного объединения и список уполномоченных по финансовым вопросам.

Глава комиссии Максим Мейксин заявил, что «Родина» оказалась единственной партией, которая не предоставила документы по запросу Горизбиркома. Решение об отказе в заверении он назвал «очевидным».

«Был направлен запрос о представлении документов в рамках проведения конференции — они тоже не были предоставлены, хотя, в общем, это единственная партия, которая их не предоставила. Все, мне кажется, совершенно очевидно. У нас нет других вариантов, скажем так, поступить с заверением списка этой партии»,—сказал председатель Мейксин.

Руководитель петербургского отделения «Родины» Андрей Анохин в беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» сообщил, что партия намерена провести заседание политсовета для обсуждения этого вопроса.

«Сегодня будет экстренное заседание политического совета регионального отделения партии "Родина" в Санкт-Петербурге, на котором будет принято решение по ситуации. Из политического процесса партия "Родина" выходить не будет в Санкт-Петербурге. Это наш город, у нас есть представление, каким должно быть Законодательное собрание. И мы сделаем все, чтобы Законодательное собрание Санкт-Петербурга было другим»,— сказал господин Анохин.

Городское отделение «Родины» провело конференцию по выдвижению кандидатов 8 июля. Партия решила выставить представителей только по двум одномандатным округам (всего их 25). Еще три десятка партийцев должны были участвовать в выборах по спискам партии. Общегородскую часть списка возглавили многодетная мать Юлия Ковальчук, юрист Александр Федченко и заместитель главы горотделения организации «Офицеры России» Андрей Хитров. Также партии необходимо провести сбор свыше 20 тыс. подписей в поддержку выдвижения.

Выборы в Законодательное собрание Петербурга пройдут с 18 по 20 сентября. Также в эти дни в городе состоятся выборы депутатов Государственной думы и дополнительные выборы в местные советы.

Константин Леньков