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В Коми передадут 56 га лесного фонда под мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО

В Сосногорском лесничестве в Республике Коми 56 га земель лесного фонда поменяют назначение для размещения мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В Коми передали земли под новый мусоросортировочный комплекс

В Коми передали земли под новый мусоросортировочный комплекс

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Коми передали земли под новый мусоросортировочный комплекс

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Теперь эти земли получили категорию для промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и спецназначения.

Матвей Николаев

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