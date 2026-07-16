В Коми передадут 56 га лесного фонда под мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО

В Сосногорском лесничестве в Республике Коми 56 га земель лесного фонда поменяют назначение для размещения мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Коми передали земли под новый мусоросортировочный комплекс

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Коми передали земли под новый мусоросортировочный комплекс

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Теперь эти земли получили категорию для промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и спецназначения.

Матвей Николаев