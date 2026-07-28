Россияне в лидерах

В «Балтийском лизинге» отмечают рост интереса к автомобилям отечественного производства, в том числе благодаря программам господдержки и специальным предложениям от поставщиков. Об этом заявил первый заместитель генерального директора компании Антон Сапожков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг» Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг»

Сегодня под субсидирование попадают автомобили российской сборки, что способствует ускоренному импортозамещению. Клиенты «Балтийского лизинга» ориентируются на бренды с развитой системой собственных финансовых и сервисных программ, а также обращают внимание на доступность запчастей и анализируют остаточную стоимость. Большую роль играют клиентоориентированность поставщика и количество специальных предложений.

«Субсидии от производителей позволяют существенно снизить первоначальный взнос по договору лизинга, делая приобретение современных российских автомобилей еще более доступным для бизнеса. Работая с такими субсидиями на регулярной основе, “Балтийский лизинг” подтверждает курс на поддержку импортозамещения и локализации. Мы видим растущий интерес бизнеса к отечественным решениям, которые сочетают в себе современные технологии, адаптацию к российским условиям и предсказуемую стоимость владения»,— заявил Антон Сапожков.

В компании отмечают, что результаты автомобильного рынка за первое полугодие 2026 года выглядят довольно сдержанно. В целом объемы продаж снизились примерно на 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом сократилась доля корпоративных продаж — с 26 до 21%, преимущественно за счет сегмента легковых автомобилей. Покупатели с осторожностью следят за ситуацией на топливном рынке — не только в России, но и в мире, опасаясь глобального дефицита нефтепродуктов. В долгосрочной перспективе это, безусловно, может оказать серьезное влияние на спрос, если геополитическая ситуация будет усугубляться.

«Ситуация в лизинге выглядит более стабильной и оптимистичной, так как предприятия малого и среднего бизнеса — наши основные клиенты — руководствуются потребностью в экономии, но при этом нуждаются в модернизации собственных парков. Лизинг в таких условиях становится незаменимым инструментом для развития предприятия. По итогам 2025 года наша компания заняла четвертое место по объемам нового бизнеса в рэнкинге агентства “Эксперт РАЭ” и на три позиции улучшила результат 2024 года. И легковой транспорт остается одним из ключевых сегментов в нашем портфеле»,— подчеркнул Антон Сапожков.

Несмотря на сложную ситуацию в энергетике и медленное снижение ключевой ставки, в «Балтийском лизинге» ожидают реализации отложенного спроса уже в 2026 году — при сохранении стабильного курса рубля. При благоприятной конъюнктуре отрасль может вырасти примерно на 10–15% по отношению к низкой базе 2025 года. Сегодня транспортные и производственные компании как никогда нуждаются в техническом переоснащении, однако и предложение на рынке расширяется за счет новых производителей и диверсифицированной сети поставок. Это позволяет масштабировать программы и создавать новые решения как для бизнеса, так и для инвесторов.

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