Суд оставил без изменения арест общественника Ярослава Кострова

Санкт-Петербургский городской суд 16 июля отказался удовлетворять жалобу на арест общественного деятеля, кандидата в Заксобрание Ярослава Кострова, сообщили в объединенной пресс-службе судов. Районный суд отправил Кострова на 10 суток в спецприемник за публикацию ссылок на запрещенные соцсети, которые силовики посчитали демонстрацией экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургский активист Ярослав Костров останется под арестом

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Петербургский активист Ярослав Костров останется под арестом

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Защита активиста просила суд отменить арест, уточнили в пресс-службе. Его представители заявили, что общественник не являлся администратором сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания», в котором правоохранительные органы нашли спорный контент. Претензии полиции возникли из-за изображений листовок активиста от 2021 года.

«Костров дополнил, что его присутствие по месту жительства является обязательным, так как дома находятся домашние животные - рыбки и коты, которые нуждаются в кормлении»,— говорится в сообщении пресс-службы судов.

Из-за ареста Костров не сможет принять участие в выборах депутатов Законодательного собрания. Его выдвинула «Справедливая Россия». Лица, привлеченные к ответственности за публичную демонстрацию экстремистской символики, не могут быть избранными в течение года.

Накануне городской суд оставил без удовлетворения жалобы на аналогичные аресты лидера фракции КПРФ в Заксобрании Ленобласти Ивана Апостолевского и градозащитника Олега Мухина.

Тем временем в петербургском отделении «Единой России» подготовили специальные рекомендации для своих кандидатов с правилами ведения социальных сетей. За контентом единороссов следят семь сотрудников городского штаба партии.

Константин Леньков