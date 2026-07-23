«Балтийский лизинг» вошел в топ-3 медиарейтинга лизинговых компаний

По итогам медиарейтинга лизинговых компаний за II квартал 2026 года «Балтийский лизинг» занял третье место по индексу заметности в СМИ, укрепив позиции в федеральной медиаповестке. Исследование подготовлено аналитиками системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа «СКАН-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг» Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг»

Согласно данным медиарейтинга, индекс заметности «Балтийского лизинга» составил 433 290 пунктов, что в 1,6 раза выше результата предыдущего квартала. По количеству упоминаний в СМИ компания заняла пятое место среди 20 крупнейших участников рынка с результатом 1223 публикации, прибавив 4% к показателю I квартала 2026 года. Заметный рост наблюдается и по охвату аудитории публикаций: он увеличился на 42%, с 13,1 млн до 18,6 млн человек.

«Для нас вхождение в топ-3 по индексу заметности по версии "СКАН-Интерфакс" — это подтверждение того, что экспертиза "Балтийского лизинга", результаты деятельности компании и позиция по ключевым вопросам развития отрасли востребованы на федеральном уровне. Мы последовательно усиливаем присутствие в общероссийской деловой повестке и считаем важным участвовать в профессиональном диалоге о будущем лизингового рынка, инструментах поддержки бизнеса и расширении продуктовых направлений»,— прокомментировал результаты исследования первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.

Как отмечают аналитики «СКАН-Интерфакс», рост медиапоказателей «Балтийского лизинга» во II квартале 2026 года был обеспечен несколькими значимыми информационными поводами. В их числе переизбрание Антона Сапожкова вице-президентом Объединенной лизинговой ассоциации, а также публикации о результатах деятельности компании и экспертные комментарии топ-менеджмента по ключевым трендам рынка. Дополнительное внимание СМИ привлекли результаты «Балтийского лизинга» в отраслевом рэнкинге «Эксперт РА» по итогам I квартала. В исследовании отмечается, что компания подтвердила лидерство по объему нового бизнеса и укрепила позиции в ряде ключевых сегментов, включая деревообрабатывающее, машиностроительное и полиграфическое оборудование, морские и речные суда.

«Рост индекса заметности более чем в полтора раза и увеличение охвата аудитории на 42% — это результат системной работы компании и открытости к диалогу с рынком, партнерами и клиентами. Для нас важно не просто присутствовать в информационном поле, а формировать содержательную повестку, делиться экспертизой, комментировать ключевые тенденции отрасли и подтверждать статус надежного партнера для бизнеса. Переизбрание в состав руководящих органов Объединенной лизинговой ассоциации — еще одно подтверждение того, что позиция «Балтийского лизинга» учитывается при формировании отраслевой политики»,— отметила руководитель пресс-службы компании «Балтийский лизинг» Наталья Любимова.

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