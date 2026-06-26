«Балтийский лизинг»: 36 лет опыта и взгляд в будущее российского лизинга

В преддверии 36-го дня рождения компании «Балтийский лизинг» первый заместитель генерального директора Антон Сапожков поделился экспертным мнением по самым обсуждаемым вопросам отрасли. Это, в том числе, повышенный спрос на аренду техники с пробегом, субсидии для поддержки предприятий и трансформация бизнес-модели в условиях принципиально нового рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг» Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг»

Основание «Балтийского лизинга» в 1990 году можно без преувеличения назвать этапом зарождения всей отрасли финансовой аренды в России. За годы работы первая лизинговая компания страны выросла из небольшого офиса в Санкт-Петербурге в игрока федерального уровня с филиалами в 80 городах — от Калининграда до Южно-Сахалинска. По итогам 2025 года «Балтийский лизинг» занимает четвертое место в рэнкинге агентства «Эксперт РА» после трех операторов с госучастием. И уверенно сохраняет первое место на рынке своего «домашнего» региона — Санкт-Петербурга.

По словам Антона Сапожкова, рынок лизинга больше не будет прежним, но бизнес может сохранять рентабельность и эффективность даже в условиях высоких ставок. Российский лизинговый сектор восстанавливается после прошлогоднего спада и по итогам года может показать рост на 15–20% — в основном за счет техники с пробегом, оборудования и сегмента легковых автомобилей. Так как восстановление проходит неоднородно, бизнес-модель будущего должна быть особенно гибкой.

«В течение прошлого года мы перестраивали все бизнес-процессы, понимая, что идеальных условий больше не будет, а залогом движения вперед становятся кардинальные перемены — в продуктовой линейке, в клиентском сервисе, в работе с рисками и со вторичным рынком. Наша главная цель теперь сохранить бизнес клиентов и помочь им найти решения для любых задач, не создавая угрозы для собственной устойчивости. И здесь очень важен баланс. Проще всего "застегнуться на последнюю пуговицу" и максимально защитить себя, например, за счет высоких авансовых платежей, но столь категоричный подход становится препятствием для роста»,— заявил Антон Сапожков.

В основе устойчивости компании — диверсификация по сегментам, которая помогает свести риски к минимуму в случае турбулентности в одном из них. В портфеле «Балтийского лизинга» представлены легковой и грузовой транспорт, спецтехника, сельхозтехника, оборудование, недвижимость и другие виды материальных активов. Второй важный принцип риск-политики — это индивидуальный подход к каждому из 70 тыс. клиентов компании и поиск совместных решений даже в самой сложной ситуации. Результатом этого поиска становится создание принципиально новых, прорывных продуктов, а главное — независимость от внешних условий.

В «Балтийском лизинге» с оптимизмом смотрят на перспективы развития отрасли в 2026–2027 годах, отмечая, что отложенный спрос даст о себе знать уже в ближайшее время. Лизинг остается важной составляющей экономики, формируя 1,5% ВВП, а его роль в поддержке критически важных отраслей и реализации национальных проектов трудно переоценить. По словам Антона Сапожкова, основными драйверами роста сегодня являются дорожное строительство и развитие инфраструктуры в регионах, промышленность и сельское хозяйство. Эти отрасли имеют широкую поддержку со стороны государства в виде субсидируемых программ Минпромторга, «Дом.РФ», Фонда развития промышленности и торговли. «Балтийский лизинг» является одним из крупнейших операторов этих программы, подтверждая статус компании федерального уровня.