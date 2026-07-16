Беглов предложил поднять штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублей

На рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга поступил проект закона о повышении штрафов за неоплату парковки для граждан с 3 до 5 тыс. рублей, а для юрлиц – до 30 тысяч рублей. Документ внес губернатор города Александр Беглов. Смольный обосновал необходимость увеличения штрафов «профилактикой и предупреждением совершения административных правонарушений». Сейчас штраф для физических и юридических лиц составляет 3 тыс. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инициативу уже одобрило правительства города

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Инициативу уже одобрило правительства города

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Инициативу уже одобрило правительства города. Предполагается, что докладчиком по законопроекту станет представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко либо вице-губернатор Кирилл Поляков, курирующий транспортный блок.

Смольный разработал законопроект еще в январе 2026 года. Тогда текст проекта инициативы опубликовали на сайте городской администрации для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Сейчас в Петербурге платные парковки введены в четырех районах города: Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском. Стоимость часа стоянки составляет от 100 до 360 рублей в зависимости от загруженности дорог. В конце 2025 года, после введения дифференцированного тарифа, горожане обсуждали, что в некоторых случаях размер штрафа за парковку может оказаться ниже, чем стоимость длительной стоянки на загруженных улицах.

Обсуждать законопроект предстоит депутатам следующего созыва. Новый состав городского парламента определят по результатам выборов, которые состоятся в сентябре 2026 года.

Константин Леньков