В Ленинградской области полностью восстановили электроснабжение после циклона «Бернадетт»
В Ленинградской области полностью восстановили электроснабжение после прохождения циклона «Бернадетт». Об этом сообщили в пресс-службе АО «ЛОЭСК».
После непогоды в Ленобласти вернули электричество более чем 45 тысячам жителей
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Непогода, обрушившаяся на регион в минувшие выходные, оставила без электричества более 45 тыс. жителей. Причиной массовых отключений стали ураганный ветер и сильные ливни, из-за которых деревья падали на линии электропередачи.
По данным компании, в сетях напряжением 0,4–10 кВ было зафиксировано 57 технологических нарушений. Наиболее серьезные последствия стихии пришлись на Гатчинский, Кировский и Тосненский районы.
К восстановительным работам привлекли около 20 аварийных бригад и десятки единиц специальной техники. В настоящее время электроснабжение потребителей полностью восстановлено.