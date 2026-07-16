В Ленинградской области полностью восстановили электроснабжение после циклона «Бернадетт»

В Ленинградской области полностью восстановили электроснабжение после прохождения циклона «Бернадетт». Об этом сообщили в пресс-службе АО «ЛОЭСК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После непогоды в Ленобласти вернули электричество более чем 45 тысячам жителей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ После непогоды в Ленобласти вернули электричество более чем 45 тысячам жителей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Непогода, обрушившаяся на регион в минувшие выходные, оставила без электричества более 45 тыс. жителей. Причиной массовых отключений стали ураганный ветер и сильные ливни, из-за которых деревья падали на линии электропередачи.

По данным компании, в сетях напряжением 0,4–10 кВ было зафиксировано 57 технологических нарушений. Наиболее серьезные последствия стихии пришлись на Гатчинский, Кировский и Тосненский районы.

К восстановительным работам привлекли около 20 аварийных бригад и десятки единиц специальной техники. В настоящее время электроснабжение потребителей полностью восстановлено.

Матвей Николаев