Искусство в деталях

В Санкт-Петербургском союзе художников завершилась выставка «MedArt 2026: Тело человека — пространство для смыслов». Одной из участниц стала фотохудожница Юлия Найвальт — человек, который превращает окружающие нас вещи в абстрактные полотна. Ее снимки можно увидеть не только в выставочных залах: они востребованы в интерьерах отелей, клиник, квартир и в дизайнах аксессуаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Юлия Найвальт, фотохудожник, обладатель национальной премии «Золотой Пегас» гильдии профессиональных фотографов СМИ (2012), член Союза художников России (2009) Фото: из личного архива Макросъемка. Оформление отеля «Звезды Арбата» (бывший «Марриотт»), Москва Фото: из личного архива Авторские сумки. Бренд «ФотоАкцент» Фото: из личного архива Следующая фотография 1 / 3 Юлия Найвальт, фотохудожник, обладатель национальной премии «Золотой Пегас» гильдии профессиональных фотографов СМИ (2012), член Союза художников России (2009) Фото: из личного архива Макросъемка. Оформление отеля «Звезды Арбата» (бывший «Марриотт»), Москва Фото: из личного архива Авторские сумки. Бренд «ФотоАкцент» Фото: из личного архива

Юлия Найвальт — член Союза художников России, обладательница «Золотого Пегаса» и других ценных наград. Она работает в макросъемке — приближает камеру к тому, мимо чего мы проходим каждый день. В ее объектив попадают кора деревьев, песчинки, капли воды, солнечные блики — всё, в чем она разглядит красоту. «Бывает, что я прихожу в одно и то же место несколько раз и даже не нахожу того, что мне хотелось бы сфотографировать. Но может быть момент, когда в том же самом месте я вдруг замечаю новые краски, нахожу новый ракурс, ощущаю другое настроение, которое потом и ляжет на эту фотографию»,— отмечает Юлия. При этом она не использует цифровую обработку. Все, что попадает в кадр, существует на самом деле, просто мы не привыкли так смотреть на мир.

Работы Найвальт украшают стены московского отеля «Звезды Арбата». Она предлагала заказчикам несколько тем: дерево, песок, воду. Выбрали дерево и графику песка. «Песок очень эффектно смотрится в интерьерах»,— подчеркивает она. Кроме того, важным аспектом в ее деятельности является сотрудничество с петербургской клиникой «Счастливый взгляд». Здесь проходила выставка ее снимков, которые стали частью пространства. Сама художница говорит: «В основном я делаю фотографии для того, чтобы они вызывали спокойствие у людей». И это не просто слова: исследования показывают, что гармоничная среда помогает пациентам чувствовать себя комфортнее и быстрее идти на поправку.

Благодаря этому опыту Найвальт пригласили на Петербургский медицинский форум, а затем на «MedArt 2026: Тело человека — пространство для смыслов». Как сказал куратор проекта Сергей Ануфриев, «искусство в клинике — не украшение, а инструмент».

Самая неожиданная часть ее творчества — это проект «ФотоАкцент». Найвальт печатает свои работы на ткани и делает из них сумки, косметички, чехлы для телефонов и другие аксессуары. «Мне захотелось, чтобы мои работы жили не только в галереях, но и в повседневности»,— объясняет она. Каждое изделие уникально: модели могут повторяться, но принты всегда разные. Сумки сделаны из мембранной ткани — легкой, водонепроницаемой и прочной. Их можно брать с собой куда угодно. Некоторые модели оформлены так, что напоминают картину в багете.

Выставка в Союзе художников показала, что Юлия Найвальт не боится экспериментировать с форматами. Ее работы существуют и в музейных залах, и на стенах клиник, и в виде сумок, которые люди носят каждый день. «Те, кто первый раз видят мои фотографии, зачастую сначала удивляются, а потом чувствуют умиротворение»,— рассказывает она. В ее мире каждая деталь может стать искусством. И она умеет это показать.