Искусство в деталях
В Петербурге прошла выставка на стыке искусства, медицины и гуманитарной мысли MedArt 2026
В Санкт-Петербургском союзе художников завершилась выставка «MedArt 2026: Тело человека — пространство для смыслов». Одной из участниц стала фотохудожница Юлия Найвальт — человек, который превращает окружающие нас вещи в абстрактные полотна. Ее снимки можно увидеть не только в выставочных залах: они востребованы в интерьерах отелей, клиник, квартир и в дизайнах аксессуаров.
Юлия Найвальт — член Союза художников России, обладательница «Золотого Пегаса» и других ценных наград. Она работает в макросъемке — приближает камеру к тому, мимо чего мы проходим каждый день. В ее объектив попадают кора деревьев, песчинки, капли воды, солнечные блики — всё, в чем она разглядит красоту. «Бывает, что я прихожу в одно и то же место несколько раз и даже не нахожу того, что мне хотелось бы сфотографировать. Но может быть момент, когда в том же самом месте я вдруг замечаю новые краски, нахожу новый ракурс, ощущаю другое настроение, которое потом и ляжет на эту фотографию»,— отмечает Юлия. При этом она не использует цифровую обработку. Все, что попадает в кадр, существует на самом деле, просто мы не привыкли так смотреть на мир.
Работы Найвальт украшают стены московского отеля «Звезды Арбата». Она предлагала заказчикам несколько тем: дерево, песок, воду. Выбрали дерево и графику песка. «Песок очень эффектно смотрится в интерьерах»,— подчеркивает она. Кроме того, важным аспектом в ее деятельности является сотрудничество с петербургской клиникой «Счастливый взгляд». Здесь проходила выставка ее снимков, которые стали частью пространства. Сама художница говорит: «В основном я делаю фотографии для того, чтобы они вызывали спокойствие у людей». И это не просто слова: исследования показывают, что гармоничная среда помогает пациентам чувствовать себя комфортнее и быстрее идти на поправку.
Благодаря этому опыту Найвальт пригласили на Петербургский медицинский форум, а затем на «MedArt 2026: Тело человека — пространство для смыслов». Как сказал куратор проекта Сергей Ануфриев, «искусство в клинике — не украшение, а инструмент».
Самая неожиданная часть ее творчества — это проект «ФотоАкцент». Найвальт печатает свои работы на ткани и делает из них сумки, косметички, чехлы для телефонов и другие аксессуары. «Мне захотелось, чтобы мои работы жили не только в галереях, но и в повседневности»,— объясняет она. Каждое изделие уникально: модели могут повторяться, но принты всегда разные. Сумки сделаны из мембранной ткани — легкой, водонепроницаемой и прочной. Их можно брать с собой куда угодно. Некоторые модели оформлены так, что напоминают картину в багете.
Выставка в Союзе художников показала, что Юлия Найвальт не боится экспериментировать с форматами. Ее работы существуют и в музейных залах, и на стенах клиник, и в виде сумок, которые люди носят каждый день. «Те, кто первый раз видят мои фотографии, зачастую сначала удивляются, а потом чувствуют умиротворение»,— рассказывает она. В ее мире каждая деталь может стать искусством. И она умеет это показать.