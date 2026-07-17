«ЖаритьФест», «Окна Открой», Джазовый парад и «КняZz»

Художественные выставки и музыкальные фестивали, театральные спектакли и исторические прогулки — выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семейная комедия «На деревню дедушке 2»

Фото: «Мираж Синема» Семейная комедия «На деревню дедушке 2»

Фото: «Мираж Синема»

В «Мираж Синема» выходит семейная комедия «На деревню дедушке 2», где впервые за долгое время встретятся сразу два народных любимца — Юрий Стоянов и Федор Добронравов. И эти дедушки точно не будут мирно сидеть на лавочке!

Первая часть собрала в кинотеатрах миллионы зрителей именно потому, что оказалась очень простой, доброй и настоящей. «На деревню дедушке 2» продолжает эту историю — с фирменным юмором, деревенскими приключениями и героями, которых невозможно не полюбить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт Юлии Паршуты на X фестивале «Летний парк музыки»

Фото: X фестиваль «Летний парк музыки в Ботаническом саду» Концерт Юлии Паршуты на X фестивале «Летний парк музыки»

Фото: X фестиваль «Летний парк музыки в Ботаническом саду»

17 июля на X фестивале «Летний парк музыки в Ботаническом саду» выступит певица Юля Паршута. Фирменное звучание Юли уже давно завоевало сердца слушателей, ведь ее музыка, неповторимый вокал и глубокие смыслы — это целый мир, наполненный эмоциями. В синглах «Кришна», «Амели» и других композициях певицы каждый найдет что-то важное для себя.

В этот же день, 17 июля, в саду Бенуа откроется исторический выставочный проект «Формула 1890» — юбилейный X сезон культурной программы общественного пространства «Бенуа 1890». В год, когда выставочная деятельность в саду Бенуа отмечает свой десятый сезон, а ресторану «Ферма Бенуа» исполняется 10 лет, команда проекта обращается к самой ценной для себя теме — истории места. «Формула 1890» становится способом отдать дань Лесной ферме Юлия Юльевича Бенуа, семье Бенуа и удивительному превращению окраинного участка Петербурга в образцовое хозяйство, о котором в начале XX века писали столичные журналисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Воскресение» в театре имени Ленсовета

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета Спектакль «Воскресение» в театре имени Ленсовета

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета

«Воскресение» — последний роман Льва Толстого, повествующий о слабости и одновременно о безграничных силе и воле человеческой души. А еще — о банальности зла, которое мы изо всех сил стараемся не замечать. На сцене Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета 18 июля пройдет спектакль «Воскресение» по этому роману.

В зале «Ротонда» Центра искусства и музыки библиотеки имени Маяковского 18 июля начинается «Архитектура притяжения. Back to the FUTURA» — персональная выставка архитектора, основателя и генерального директора бюро FUTURA-ARCHITECTS Олега Манова. В экспозиции — ручная графика, а также офорты, макет и фото реализованных объектов. Проект приурочен к 25-летию творческой практики архитектора. Фиксируя творческие поиски и накопленные образы, экспозиция без прикрас рассказывает и о том, сколько времени необходимо на последовательное и убедительное воплощение в жизнь идей, задуманных архитектором. Выставка продлится до 27 июля.

В этот же день, 18 июля, в рамках Х фестиваля «Летний Парк Музыки / Summer Music Park» под кронами вековых деревьев Ботанического сада Петра Великого прозвучат популярные советские кинохиты и эстрадные шлягеры в исполнении ВИА «Ленинградский патефон». Виртуозы джаза Москвы и Петербурга представят программу песен, знакомых каждому по кинофильмам и старым пластинкам,— песен, которые так полюбили слушатели нескольких поколений. Прозвучат хиты Леонида Утесова, Клавдии Шульженко и многих других.

А 19 июля на Гала-концерте в рамках Х фестиваля «Летний Парк Музыки / Summer Music Park» в Ботаническом саду Петра Великого будет звучать музыка танго с участием артистов Студии «Ла Бока» (La Boca): в мир танго увлекут четыре пары танцовщиков в сопровождении «Триумфаль Оркеста» (Triunfal Orquesta) — экспертов жанра под руководством известного аккордеониста Александра Саценко. В этот вечер прозвучат танго Пьяццоллы, Гальяно и других мэтров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Евгений Цыганов

Фото: Дом культуры Льва Лурье Актер Евгений Цыганов

Фото: Дом культуры Льва Лурье

19 июля гостем Льва Лурье и проекта «Собрание сочинений. Встречи на Невском» станет артист Евгений Цыганов. Встреча пройдет в отеле «Коринтия». Разговор пойдет о петербургских местах и впечатлениях, театральной жизни нашего города и его культурных различиях с Москвой, о музыкальных и режиссерских экспериментах, связанных с Петербургом. Не обойдется и без разговора о гастролях на сцене БДТ, магнетизме Петербурга и о том, каково это — родиться и жить в Москве с такой истинно петербургской харизмой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «КняZz»

Фото: группа «КняZz» Группа «КняZz»

Фото: группа «КняZz»

Андрей Князев и группа «КняZz» приглашают 19 июня в Ледовый Дворец на традиционный летний концерт, посвященный творчеству группы «Король и Шут» и памяти Михаила Горшенева. Зрителей ждет новая программа «Фокусник», которая получила название в честь одноименной композиции из альбома «Театр демона». В живом исполнении прозвучат не только хиты из репертуара легендарного коллектива, но и, по уже сложившейся традиции, несколько треков, которые ранее на концертах не звучали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Ромео и Джульетта» в театре имени Ленсовета

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета Спектакль «Ромео и Джульетта» в театре имени Ленсовета

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета

19 июля Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представит спектакль «Ромео и Джульетта» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юбилейный концерт группы «Калинов Мост» на крыше ROOF PLACE

Фото: Roof Place Юбилейный концерт группы «Калинов Мост» на крыше ROOF PLACE

Фото: Roof Place

В этот же вечер, 19 июля, легендарная группа «Калинов Мост» отмечает 40-летие и играет большой летний концерт на крыше ROOF PLAСE — с видом на Финский залив, закатом и ветром, который сам ложится в рифы Дмитрия Ревякина. Музыканты готовят специальную юбилейную программу. Какие песни попадут в сет-лист, держится в секрете. Но обещают: будут и хиты, которые знает вся страна, и редкие вещи, которые редко исполняли живьем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Музыка моря»

Фото: пресс-служба Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» Концерт «Музыка моря»

Фото: пресс-служба Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга»

Торжественный концерт «Музыка моря» к 330-летию Военно-морского флота России состоится 19 июля в величественном здании Главного адмиралтейства. Прозвучит особая программа в рамках XXXIII летнего сезона Международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». В исполнении симфонического оркестра и звезд Мариинского и Михайловского театров Оксаны Шиловой (сопрано), Бориса Степанова (тенор) и Александра Безрукова (бас) прозвучат яркие произведения, вдохновленные морской стихией. Украшением вечера станет балетный дивертисмент с участием примы-балерины Александры Иосифиди.

20 июля Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Шаляпина предлагает новый формат — экскурсию и органный концерт в одном вечере «Орган в обрамлении шедевров». Летний концерт-экскурсия начнется с экскурсионной части: зрителей ждет увлекательный рассказ профессионального гида об истории здания бывшей Англиканской церкви, витражах, мозаиках, орнаментальной росписи зала, христианских символах. Последует за экскурсией органный концерт — демонстрация возможностей уникального инструмента, восстановленного английского органа XIX века фирмы Brindley and Foster. Гидом по англиканству и символике зала выступит историк-религиовед, исследователь западного христианства Сергей Подлесный. Рассказ о жизни английской общины Петербурга, знаменитых прихожанах этого храма, особенностях викторианского интерьера и зашифрованных в убранстве сюжетах дополнит медиасопровождение из исторических фотографий. В программе концертной части прозвучат произведения Баха, Вивальди, Сен?Санса, Видора и Таривердиева. За историческим органом Аида Глухова — хранитель органа Концертного зала на Английской набережной, лауреат международных конкурсов и премии «Органист года».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джазовый парад в рамках III Санкт-Петербургского джазового фестиваля

Фото: организаторы фестиваля Джазовый парад в рамках III Санкт-Петербургского джазового фестиваля

Фото: организаторы фестиваля

20 июля в Северной столице откроется Третий Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана. Он продлится всю неделю: более 600 ведущих музыкантов из России и зарубежных стран представят свои лучшие джазовые программы и дадут более 170 концертов. В числе участников Николас Пэйтон с трио (США), Аглая Шиловская и LRK трио, блистательная джазовая вокалистка Эзги Алаш и флагманы современной турецкой сцены «Акра джаз бэнд», квартет Игоря Бутмана, Валерий Сюткин, Петр Налич, Борис Березовский с программой «Дебюсси и джаз», Вадим Эйленкриг и Камерный оркестр Калининградской филармонии, Сергей Мазаев и Московский джазовый оркестр, «Чигадаев бэнд», ВИА «Пролетарское танго», певицы Фантине, Варвара Убель и Женя Любич, «золотой дуэт» джазовых мэтров Давида Голощекина и Андрея Кондакова.

Фестиваль откроется Джазовым парадом, который уже во второй раз состоится в культурной столице. По аллеям Летнего сада Русского музея пройдут более 50 музыкантов с джазовыми импровизациями. Участники коллективов двух столиц объединятся в один большой джазовый оркестр. Среди участников — Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, Санкт-Петербургский джазовый оркестр Сергея Богданова, Jazz Philharmonic Orchestrs, Orchestra Beat и Mussorgsky Jazz Orchestra. Парад возглавит парад президент фестиваля, саксофонист Игорь Бутман. А вечером на открытии фестиваля в Большом зале Санкт-Петербургской Академической Филармонии имени Шостаковича будет представлена новая совместная программа Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана и Сергея Мазаева.

Продолжится фестиваль 21 июля в Юсуповском саду, где в рамках опэн-эйр программы пройдут три концерта — блистательной джазовой вокалистки Эзги Алаш, флагманов современной турецкой сцены «Акра джаз бэнд» и «Чигадаев бэнд» и Валерия Сюткина с программой «Я то, что надо!».

21 июля в рамках XV Санкт-Петербургского международного фестиваля «Опера — всем» состоится показ оперы эпохи итальянского бельканто «Лючия ди Ламмермур» Доницетти, который пройдет на плацу перед Гатчинским дворцом. Являясь очевидным оперным шлягером, «Лючия ди Ламмермур» обошла все престижные сцены мира.

Исполнят оперу оркестр Музыкального театра имени Шаляпина «Северная Симфония» (музыкальный руководитель и дирижер — Фабио Мастранджело) и хоровая коллегия Санкт-Петербурга (художественный руководитель — Николай Романов).

21 июля пройдет музейно-пешеходная экскурсия «По следам англиканства в Петербурге. От музея к храму» — совместный проект Государственного музея истории религии и Музыкального театра имени Шаляпина. Экскурсия начинается в залах Музея истории религии, посвященных англиканской вере: там слушатели узнают о богослужебных традициях англиканства и осматривают предметы из коллекции. Во время пешего перехода знакомятся с историей англичан в Петербурге, узнают об английских гольф-клубах в Мурине, путешествии Льюиса Кэрролла по России и последнем визите королевы Елизаветы II в наш город. Завершается маршрут в здании бывшей Англиканской церкви — открытом в 2026 году Концертном зале на Английской набережной. Участники экскурсии перейдут от истории и теории к живому и наглядному разбору того, как была устроена Англиканская церковь Петербурга, как здесь проходили богослужения, какие библейские персонажи и истории зашифрованы в убранстве зала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт Евы Польны на фестивале ROOF FEST

Фото: ROOF FEST Концерт Евы Польны на фестивале ROOF FEST

Фото: ROOF FEST

22 июля на ROOF FEST выступит Ева Польна — яркая и харизматичная певица, автор музыки и текстов, неутомимый экспериментатор, чье творчество любят поклонники самых разных музыкальных жанров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» по книге Астрид Линдгрен

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета Спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» по книге Астрид Линдгрен

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета

Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета 22 июля представляет утренний спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» по книге Астрид Линдгрен. В изящном и ироничном, веселом и озорном спектакле Норы Райхштейн по-прежнему «летающие коровы» воруют у Фрекен Бок плюшки, взрываются паровые машины, Карлсон пылесосит Малыша, считает в свою пользу конфеты и летает с помощью моторчика с ним в свой домик на крыше, а «маленькое привидение из Стокгольма» сводит с ума «домомучительницу». И все это искрометное хулиганство сопровождается лукавыми и азартными песенками на замечательную музыку Александра Колкера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Фальшивая нота» в театре имени Ленсовета

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета Спектакль «Фальшивая нота» в театре имени Ленсовета

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета

22 июля Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представит драму современного французского драматурга Дидье Карона «Фальшивая нота». Всемирно известный дирижер, только что завершивший концерт в Женевской филармонии, недоволен оркестром, раздражен и раздосадован. Но в гримерку врывается странноватый восторженный поклонник и просит автограф, расточая комплименты. Встреча изменит жизнь каждого, дуэль двух характеров, поединок двух личностей будут держать в напряжении до непредсказуемой детективной развязки. В спектакле заняты народный артист России Семен Стругачев и заслуженный артист России Артур Ваха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опэн-эйр программа джазового фестиваля в Юсуповском саду

Фото: организаторы фестиваля Опэн-эйр программа джазового фестиваля в Юсуповском саду

Фото: организаторы фестиваля

22 июля в Юсуповском саду продолжится опэн-эйр программа III Санкт-Петербургского международного джазового фестиваля. В программе: ВИА «Пролетарское танго», Игорь Бутман с квартетом и «золотой дуэт» джазовых мэтров Давида Голощекина и Андрея Кондакова.

В этот же день, 22 июля, в рамках Х фестиваля «Летний Парк Музыки / Summer Music Park» под кронами вековых деревьев Ботанического сада Петра Великого пройдет концерт Народного артиста СССР Юрия Башмета и его прославленного камерного ансамбля «Солисты Москвы»: первый в истории российский коллектив, ставший лауреатом премии «Грэмми», выйдет на сцену с программой «Популярная классика». В качестве финального аккорда юбилейного фестиваля на открытую сцену в Ботаническом саду выйдут коллективы Антона Гаккеля и Дмитрия Ганенко, создателей и бессменных руководителей любимого петербуржцами фестиваля — летнего праздника музыки.

А 23 июля «Оркестр Синголо» / Singolo Orchestra представит в Ботаническом саду программу популярной классики «Симфонический шторм», центром программы станут «Времена Года» Антонио Вивальди, дирижер Антон Гаккель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Король Лир»

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета Спектакль «Король Лир»

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета

Закрывая сезон, Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представит 23 июля трагедию «Король Лир» в переводе Андрея Чернова. Режиссер Федор Пшеничный характеризует ее как «историю о Любви, которую не заметили». В спектакле заняты народные артисты России Сергей Мигицко и Евгений Филатов, а также другие артисты.

23 июля в Юсуповском саду третий день опэн-эйр программы III Санкт-Петербургского международного джазового фестиваля ознаменуется выступлением обладателя премии «Грэмми» Николаса Пэйтона с трио. Выдающийся американский джазовый трубач, пианист и мультиинструменталист из Нового Орлеана известен своим эклектичным подходом, охватывающим множество направлений, от свинга до нео-соула. Пэйтон следовал своему призванию с детства: вундеркинд-трубач начал профессионально играть в возрасте 10 лет. Также состоятся концерты команды Dizzy Dutch Duck и завершит вечер хедлайнер этого дня — певец Петр Налич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт Нейромонаха Феофана на крыше ROOF PLACE

Фото: ROOF PLACE Концерт Нейромонаха Феофана на крыше ROOF PLACE

Фото: ROOF PLACE

23 июля на крыше ROOF PLACE Нейромонах Феофан собирает гостей на традиционные праздничные гуляния ко дню рождения в формате опен-эйр: петь, хохотать да безудержно плясать под открытым небом вместе с драмодеем и его бессменными спутниками — диджеем Никодимом и медведем. Предпочитающий скрывать свою личность под образом старца артист, сказавший новое слово в музыке, получил отклик в сердцах и любителей электронной музыки, и закоренелых фанатов рока, и брутальных гиков, и маленьких детей. Концерты Феофана — это шоу, происходящее не только на сцене, но и в зале: гости наряжаются в народные костюмы, становясь частью неповторимой атмосферы, а массовые забавы для аудитории создают ощущение единения даже среди незнакомых людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Оскароносное путешествие» в оранжерее Таврического садава

Фото: РМС Концерт «Оскароносное путешествие» в оранжерее Таврического садава

Фото: РМС

23 июля в оранжерее Таврического сада состоится «Оскароносное путешествие» в музыку из оскароносных картин вместе с «Русскими музыкальными сезонами». Под прозрачным куполом оранжереи, наполненной растениями, прозвучат главные саундтреки из любимых кинолент от 1960-х годов до наших дней: музыку из «Титаника», «Дюны», «Оппенгеймера» и других фильмов исполнит камерный оркестр.

23 июля в Концертном зале на Английской набережной — второй сцене Музыкального театра имени Шаляпина пройдет «Вечерний органный концерт до разведения мостов». Концерт трех ярких молодых органисток — лауреатов всероссийских и международных конкурсов Майи Мокрецовой, Елизаветы Козловой и Аиды Глуховой. Каждая исполнительница представит собственную программу: слушателей ждут сочинения Баха, Любека, Видора, Вьерна, Вивальди и Флетчера, от сосредоточенных и почти медитативных композиций до праздничных и торжествующих од. Артисток представит их педагог Даниэль Зарецкий — заслуженный артист России, двукратный обладатель премии «Органист года», заведующий кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.

А 24 июля в Концертном зале на Английской набережной — второй сцене Музыкального театра имени Шаляпина состоится «Ночной джазовый концерт при свечах». На сцене — солисты мюзиклов Музыкального театра имени Шаляпина и джаз-бэнд. Программа объединит легендарные джазовые стандарты и хиты, ставшие классикой в исполнении Эллы Фицджеральд, Фрэнка Синатры и Нэта Кинга Коула. Современное прочтение жанра дополнят композиции из репертуара Леди Гаги и Куин Латифы. Творения великих мастеров — Гершвина, Эллингтона, Керна и Кемпферта — прозвучат в этот вечер во всем многообразии, от протяжных баллад до элегантного свинга. В концерте принимают участие звезды мюзиклов Музыкального театра имени Шаляпина: Дарья Кожина, Анастасия Шведова, Артем Яковлев и Вячеслав Рязанов. Особую атмосферу создаст инструментальный квартет Яна Горбачевского: Ян Горбачевский (саксофон), Денис Исаков (фортепиано), Артем Гудков (барабаны), Евгений Тесленко (контрабас), а мягкое мерцание свечей добавит вечеру кинематографического очарования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опен-эйр концерт группы Rock Privet на крыше ROOF PLACE

Фото: Roof Place Опен-эйр концерт группы Rock Privet на крыше ROOF PLACE

Фото: Roof Place

24 июля клуб «Космонавт» приглашает на опен-эйр концерт группы Rock Privet. Группа выступит на крыше ROOF PLACE. Талантливые музыканты и умелые аранжировщики с безупречным вкусом и чувством юмора сыграют любимые мэшапы и эксклюзивные премьеры.

В этот же день, 24 июля, в рамках Х фестиваля «Летний Парк Музыки / Summer Music Park» под кронами вековых деревьев Ботанического сада Петра Великого прозвучит программа лучшей голливудской киномузыки «Голливуд в Ботаническом». Оркестр Синголо (Singolo Orchestra) под управлением Антона Гаккеля исполнит шедевры из знаменитых кинолент Голливуда, от саундтреков к фильмам «Звездные войны», «Назад в будущее», «Миссия невыполнима» до музыки к «Интерстеллару», «Гарри Поттеру» и «Гладиатору».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка одной картины «Утренний туман в лесу» в Arts Square Gallery

Фото: Константин Савицкий Выставка одной картины «Утренний туман в лесу» в Arts Square Gallery

Фото: Константин Савицкий

24 июля в Arts Square Gallery откроется выставка одной картины, посвященная сенсационной истории обнаружения петербургскими исследователями подлинного полотна Константина Аполлоновича Савицкого «Утренний туман в лесу». Проект предлагает зрителям по-новому взглянуть на историю создания одного из самых известных произведений русской живописи и на его связь с картиной Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу». Формат экспозиции дает возможность максимально сфокусировать внимание зрителя на одном произведении и подробно рассказать его историю. Такой подход имеет богатую музейную традицию и сегодня остается востребованным форматом, позволяющим соединить художественный показ и исследовательский контекст.

В этот же день, 24 июля, в Юсуповском саду в рамках III Санкт-Петербургского международного джазового фестиваля выступят трио Риада Маммадова; Вадим Эйленкриг и Камерный оркестр Калининградской филармонии имени Е.Ф. Светланова, а также Аглая Шиловская и LRK Trio.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Лебединое озеро» в Александринском театре

Фото: Михаил Логвинов Балет «Лебединое озеро» в Александринском театре

Фото: Михаил Логвинов

24, 25 и 26 июля на основной сцене Александринского театра в рамках Летнего сезона Театра балета имени Леонида Якобсона будет представлен лидер зрительских предпочтений — балет «Лебединое озеро». Жемчужина русской классики, шедевр Чайковского — Петипа — Льва Иванова занимает в афише центральное место. Этот великий балет театр показывает на протяжении всех летних месяцев. Сегодня «Лебединое озеро» — один из самых значимых спектаклей репертуара Театра балета имени Леонида Якобсона. Созданная в 2015 году со строгим соблюдением классических канонов постановка сразу завоевала любовь зрителей. В декорациях народного художника России Вячеслава Окунева угадываются отсылки к шедеврам мировой живописи и глубокое знание балетных традиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт поп-хитов с оркестром Olympic Orchestra на крыше ROOF PLACE

Фото: Roof Place Концерт поп-хитов с оркестром Olympic Orchestra на крыше ROOF PLACE

Фото: Roof Place

25 июля на крыше ROOF PLACE — поп-хиты с симфоническим оркестром! Те самые русские хиты, которые разрывали чарты и танцполы, прозвучат в исполнении симфонического оркестра Olympic Orchestra. В программе — самые известные хиты представителей отечественной сцены: групп «Руки Вверх!», «Иванушки Int.», t.A.T.u., Андрея Губина, группы «Звери», Леонида Агутина, групп «Мумий Тролль», «Жуки», «Отпетые Мошенники», «Ласковый май» и многих других. Olympic Orchestra — известный коллектив из Санкт-Петербурга, который объединил в себе классических, джазовых и рок-музыкантов, чьи творческое общение и эксперименты сформировали уникальный подход к исполнению произведений. Каждый их концерт — это оригинальное шоу, неотъемлемой частью которого является сам зритель.

25 июля в Ботаническом саду «Ганенко Бэнд» (Ganenko Band) представит публике программу «Неоклассика и рок-хиты». Программа пройдет в рамках Х фестиваля «Летний Парк Музыки / Summer Music Park». В аранжировках этого виртуозного коллектива в составе виолончели, скрипки, клавиш, баса, ударных под руководством виолончелиста Дмитрия Ганенко можно будет услышать легендарные мелодии Queen, Nirvana, Metallica, AC/DC, Deep Purple, Sting и других культовых исполнителей, а также классику и киномузыку в оригинальных аранжировках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Персональная выставка Виолетты Пригожиной в галерее «Мастер»

Фото: Виолетта Пригожина Персональная выставка Виолетты Пригожиной в галерее «Мастер»

Фото: Виолетта Пригожина

25 июля в галерее «Мастер» откроется персональная выставка Виолетты Пригожиной «Быль и легенды безвизовых путешествий». В представленную экспозицию вошли восемь новых картин, объединенных общей идеей — провести нить прошлого через древние памятники, духовные символы и реликвии в настоящее, пожинающее плоды великого наследия. Тема путешествий всегда была лейтмотивом большинства картин Виолетты Пригожиной, для своих полотен она выбирает виды любимых, дорогих сердцу и памятных мест. На протяжении почти десяти лет художник в своем творчестве задается сложными вопросами современного мира. Выставка продлится до 8 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гастрономический семейный шоу-фестиваль «ЖаритьФест, Крутой Ярд»

Фото: предоставлено организаторами Гастрономический семейный шоу-фестиваль «ЖаритьФест, Крутой Ярд»

Фото: предоставлено организаторами

25 июля Петербург снова зажарит. В многоуровневом дворе АТС состоится традиционный — и уже восьмой! — гастрономический семейный шоу-фестиваль «ЖаритьФест, Крутой Ярд». Музыкальным хедлайнером программы станет самарская группа «Братья Грим», а кульминацией гастрономической программы — барбекю-шоу «Томагавк», в ходе которого барбекю-шоумены будут виртуозно жарить стейки-томагавки. Также в программе стендап, хоровое пение, мастер-класс по бачате, музыкальное лото, разнообразные игры и дегустации.

Атмосферу единения и веселья задаст Muzloto — музыкальная антистресс-вечеринка, смесь дискотеки, караоке и квиза. Ее участникам полагается петь, танцевать, угадывать композиции. А «Хоровая Лаборатория 440 Гц» — творческое объединение из Санкт-Петербурга — предложит спеть хором хиты разных лет. Кроме того, в программу вечера входит мастер-класс по бачате — это самый распространенный и несложный из латиноамериканских социальных танцев родом из Доминиканы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юбилейный рок-фестиваль «Окна Открой» в Парке 300-летия Санкт-Петербурга

Фото: ТКК «Стоп-Тайм» Юбилейный рок-фестиваль «Окна Открой» в Парке 300-летия Санкт-Петербурга

Фото: ТКК «Стоп-Тайм»

Юбилейный фестиваль «Окна Открой» состоится 25 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Участники: «Алиса», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), «ПилОт», «Йорш», «Анимация», «Сектор Газа», «Трубецкой», FPG, «Бригадный Подряд», «Разные Люди», Nagart, «Тролль Гнёт Ель» и многие другие.

12-часовой рок-марафон под открытым небом ежегодно проходит в Северной столице с 2001 года, давая зрителям уникальную возможность увидеть и услышать в одном месте и за один день лучших представителей российской рок-музыки — знаменитых, легендарных и начинающих музыкантов, прошедших многоэтапные отборочные туры. В юбилейный год зрителей ждут две музыкальные сцены; звездные хэдлайнеры — признанные мэтры российского рока; молодые перспективные группы — победители отборочных туров, покорившие сердца оргкомитета фестиваля; детская зона с аттракционами, играми и аниматорами; спортивная зона с конкурсами и соревнованиями; акустическая площадка с поэтами и бардами; обширная зона питания; фотовыставка, посвященная 25-летней истории фестиваля; художественные выставки и инсталляции.

В этот же день, 25 июля, в Юсуповском саду в рамках III Санкт-Петербургского международного джазового фестиваля выступят Orchestra Beat, Женя Любич, Борис Березовский с программой «Дебюсси и джаз», а также Варвара Убель & The Band.

25 июля XV Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера — всем» завершится оперой «Бал-маскарад» Джузеппе Верди на Парадном плацу Екатерининского дворца ГМЗ «Царское Село». Исполнят оперу оркестр Музыкального театра имени Шаляпина «Северная Симфония» (музыкальный руководитель и дирижер — Фабио Мастранджело) и хор Музыкального театра имени Шаляпина (главный хормейстер — Лев Дунаев).

25 июля в общественном пространстве «СЕНО» состоится ежегодный музыкальный фестиваль для всей семьи «Семья Music Fest». Гостей фестиваля ждет концертная программа любимых петербургских музыкантов и групп: Евгения Леоновича, Артема Ромаса, OЛОVO, Игоря Запевалова (LOENGREEN), группы «МультFильмы» и Ильи Кнабенгофа («ПилОт»), на одной сцене с которыми выступят победители Всероссийского музыкального конкурса «СемьЯ». Запланировано ток-шоу «О СемьЕ» с участием медийных лиц, гостей фестиваля. В развлекательной программе запланированы творческие мастер-классы по рисованию, лепке и рукоделию, викторины, квесты, экопазлы, а для самых маленьких участников предусмотрены шоу мыльных пузырей, развивающие игры и «доброворот» игрушек.

III Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль закроется 26 июля на сцене Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича, где будет представлена премьера музыкально-литературного спектакля «Леонид Утесов. Спасибо, сердце!» в исполнении Игоря Бутмана, Московского джазового оркестра и актера Сергея Степанченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Сургановой и Оркестра» на фестивале ROOF FEST

Фото: ROOF FEST Концерт «Сургановой и Оркестра» на фестивале ROOF FEST

Фото: ROOF FEST

26 июля на ROOF FEST состоится традиционный «летник» «Сургановой и Оркестра». Группу не случайно называют «визитной карточкой интеллигенции Петербурга», а фестивальные площадки и «Наше радио» окрестили коллектив «самой солнечной группой» нашей сцены. Команда существует вне шаблонов и форматов, оставаясь узнаваемой с первой ноты. В программе — песни из нового альбома «Здравствуй», легендарные хиты, свежие импровизации и легкое настроение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Французский шарм шедевров классики» в особняке Половцова

Фото: РМС Концерт «Французский шарм шедевров классики» в особняке Половцова

Фото: РМС

26 июля впечатляющий зала особняка Половцова наполнится нежным сиянием свечей и музыкой: здесь пройдет «#В_свечах: Французский шарм шедевров классики». Артисты лучших театров города посвятят этот вечер классике французских композиторов и заговорят словами Дебюсси, Массне, Сен-Санса и Шопена. Слушатели окажутся словно на камерном приеме прошлого, насладившись изысканной атмосферой вечера вместе с «Русскими музыкальными сезонами».

Музей «Эпохи» представляет обновленную летнюю программу. В настоящее время развернуты три масштабные экспозиции. Постоянная экспозиция «Древний Египет» — флагманский проект музея, предлагающий монументальное погружение в эпоху фараонов. Здесь детально воссоздана атмосфера великой цивилизации, представлены мифы, тайны гробниц и особенности повседневной жизни древних египтян через призму современных технологий. Временная выставка «Мир насекомых» — зрелищная и глубокая естественно-научная экспозиция. Она позволяет гостям заглянуть в скрытый от человеческих глаз микромир, изучить сложнейшую экосистему и поразиться многообразию форм живой природы. Временная выставка «Макет — это серьезно?!» — уникальный проект, который ломает стереотипы о моделировании как о простом увлечении. Выставка наглядно доказывает, что создание макетов — это сплав инженерной точности, ювелирного искусства, архитектурной мысли и подлинной страсти к деталям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авторский вечер Эдварда Радзинского в концертном зале «Колизей»

Фото: Студия-1 Авторский вечер Эдварда Радзинского в концертном зале «Колизей»

Фото: Студия-1

Авторские вечера Эдварда Станиславовича Радзинского не укладываются в определения жанра. Они далеки и от лекций, и от театральных монологов. Это всегда импровизация, живой разговор с историей, который каждый раз складывается по-новому. 27 июля в концертном зале «Колизей» зрителей ждет авторский вечер «Встречаясь с тайнами истории».

Особенностью вечера является отсутствие заранее объявленной темы. Радзинский никогда не следует жесткому сценарию. История рождается прямо в зале: из неожиданных поворотов, исторических параллелей, судеб людей, чьи поступки продолжают отзываться спустя столетия. Наверное, поэтому сюда приходят не столько за именами героев, сколько за самим ощущением живого разговора и погружением в историю. Каждая встреча существует только один вечер — и больше никогда не повторяется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Закрытие фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» в Главном штабе Эрмитажа

Фото: пресс-служба Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» Закрытие фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» в Главном штабе Эрмитажа

Фото: пресс-служба Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга»

27 июля состоится торжественное закрытие летнего XXXIII сезона Международного фестиваля классической музыки «Дворцы Санкт-Петербурга» в Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа. В программе — только музыка о любви из мюзиклов, кинематографа и рок-опер, которая сложится в единую историю. Анастасия Вишневская раскроет ее кинематографическое воплощение: прозвучат знаменитые темы из кинофильмов «Титаник», «Телохранитель», «Холодное сердце» и «31 июля». Иван Ожогин передаст возвышенные чувства к Петербургу в песнях и подарит публике арии из любимых мюзиклов, таких как «Бал вампиров», «Призрак оперы», «Юнона и Авось». Симфонический оркестр Ленинградской государственной областной филармонии под управлением дирижера Михаила Голикова отдаст дань уважения и любви композиторам-юбилярам. Прозвучит музыкальная премьера летнего сезона — «Танцевальная сюита» в честь 105-летие со дня рождения Арно Бабаджаняна.

Светлана Куликова