Стройка вместо искусства

Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга обжаловал решение суда о необходимости продать 0,5 га на 13-й линии Васильевского острова АО «Муза». Этой компании принадлежит соседний участок и расположенный на этой территории музей современного искусства «Артмуза». Эксперты считают, что при выкупе земли «Муза» может построить в этом месте жилой комплекс бизнес-класса стоимостью до 5 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей современного искусства «Артмуза», площадью 13 тыс. кв м, работает с 2013 года. Пространство открыто на базе бывшего завода музыкальных инструментов «Муздеталь». Здание было построено в 1938 году

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Музей современного искусства «Артмуза», площадью 13 тыс. кв м, работает с 2013 года. Пространство открыто на базе бывшего завода музыкальных инструментов «Муздеталь». Здание было построено в 1938 году

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

КИО подал кассационную жалобу в Арбитражный суд Северо-Западного округа к АО «Муза». 13 июля суд принял ее к производству, судебное заседание назначено на 8 сентября.

Ведомство пытается обжаловать судебное решение, которое обязывает его продать этой компании землю площадью 0,5 га на 13-й линии Васильевского острова. АО «Муза» является арендатором этой площадки и владеет 0,8 га по соседству. На этих участках находится музей «Артмуза», следует из материалов суда.

Изначально «Муза» несколько раз пыталась добиться разрешения о выкупе во внесудебном порядке, ссылаясь на то, что владеет расположенными на участке зданиями. Летом 2025 года после очередного отказа КИО компания обратилась в суд. В ходе разбирательства представитель ведомства утверждал, что земля нецелевым образом используется АО «Муза» под парковку и складские нужды, а площадь участка несоразмерна расположенным на нем зданиям.

Однако суд признал доводы КИО необоснованными, поскольку не обнаружил нецелевого использования земли, а также признал площадь участка соразмерной расположенным на нем зданиям. В ноябре 2025 года он обязал комитет подготовить и направить компании проект договора купли-продажи земли. В апреле 2026 года апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

По информации источников «Ъ Северо-Запад», АО «Муза» связано с застройщиком «Базис-СПб». Главой АО «Муза» был Антон Иванов, который до недавнего времени работал директором по развитию строительной компании «Базис СПб». Эта компания представляет интересы в Санкт-Петербурге крупного казахстанского девелопера «Базис-А», который занимается строительством жилья, промышленных, административных и спортивных объектов. По собственным данным, его портфель реализованных проектов превышает 16 млн кв. м. В Санкт-Петербурге «Базис СПб» построил жилые комплексы «Белый остров» на Белоостровской улице, NEVA-NEVA на Васильевском острове и Lumiere в Петроградском районе.

В КИО, «Базис-СПб» и музее «Артмуза» на запросы «Ъ-СПб» не ответили, Антон Иванов не стал комментировать перспективы развития участков.

Музей современного искусства «Артмуза» работает с 2013 года. Пространство площадью 13 тыс. кв. м открыто на базе бывшего завода музыкальных инструментов «Муздеталь». Здание было построено в 1938 году.

Изначально «Базис СПб» покупал актив для того, чтобы построить на его месте жилой дом, знает партнер Rusland SP Дмитрий Лехмус. Стоимость покупки участка у города и расположенных на нем объектов он оценивает в 1,5 млрд рублей. По его данным, на участке можно построить около 20 тыс. кв. м жилья бизнес-класса и 2 тыс. кв. м коммерческих помещений. Общий объем инвестиций в проект, с учетом подключения к инженерным сетям и выполнения социальной нагрузки, может составить 5 млрд рублей.

На момент приобретения объекта в 2021 году стоимость здания с правом аренды земли оценивалась примерно в 1,2 млрд рублей. При получении необходимой разрешительной документации цена актива может достичь 2,5 млрд рублей, продолжает он.

При этом эксперт подчеркивает, что в текущем виде проект как доходный бизнес (аренда помещений) экономически бессмыслен. По его оценке, при нынешних арендных ставках около 500 рублей за «квадрат» в месяц здание приносит 8–12 млн рублей в год, что при покупке за 1,2 млрд рублей дает окупаемость около 100 лет.

«Поэтому единственная цель — снос здания музея под строительство жилья»,— утверждает господин Лехмус. Из-за разбирательств с городом владельцы объекта пытаются продать этот комплекс по цене, близкой к себестоимости, чтобы выйти из проекта, отметил он.

У рассматриваемого участка сложная форма и небольшая площадь, поэтому для редевелопмента необходимо объединение самого здания и смежного участка, считает руководитель проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов. В этом случае локация обладает достаточным потенциалом для реализации проекта бизнес-класса и уровень цен на готовое жилье может превысить 450 тыс. рублей за «квадрат», резюмирует он.

Ольга Кантемирова