Радий Хабиров: в Башкирии не хватает бензина и дизельного топлива

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства сообщил, что на АЗС в крупных городах республики не хватает бензина, а в деревнях — дизельного топлива. Глава региона отметил, что ситуация на рынке автомобильного топлива беспокоит и вызывает достаточно сильное недовольство, недоумение жителей.

По его словам, в крупных городах стабилизировали ситуацию, но в отдаленных сельских районах на заправках нет дизеля. Господин Хабиров поручил министру сельского хозяйства Ильшату Фазрахманову, «активно всем этим заниматься, а то сейчас уже страда начинается».

По словам Радия Хабирова, сегодня с утра ему доложили, что на ряде заправок в Уфе, нет бензина. «Дизель вроде как есть, бензина нет»,— отметил он.

Глава Башкирии заявил, что «сейчас надо эту ситуацию держать под особым контролем, не расслабляться, параллельно отбиваться от террористических атак».

Майя Иванова