Радий Хабиров: в Башкирии не хватает бензина и дизельного топлива
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства сообщил, что на АЗС в крупных городах республики не хватает бензина, а в деревнях — дизельного топлива. Глава региона отметил, что ситуация на рынке автомобильного топлива беспокоит и вызывает достаточно сильное недовольство, недоумение жителей.
По его словам, в крупных городах стабилизировали ситуацию, но в отдаленных сельских районах на заправках нет дизеля. Господин Хабиров поручил министру сельского хозяйства Ильшату Фазрахманову, «активно всем этим заниматься, а то сейчас уже страда начинается».
По словам Радия Хабирова, сегодня с утра ему доложили, что на ряде заправок в Уфе, нет бензина. «Дизель вроде как есть, бензина нет»,— отметил он.
Глава Башкирии заявил, что «сейчас надо эту ситуацию держать под особым контролем, не расслабляться, параллельно отбиваться от террористических атак».