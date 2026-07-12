Главные новости за 6-12 июля. Ростов-на-Дону и область

Государство установило контроль над ООО «Ростовский морской мультимодальный порт». Это произошло за счет того, ООО «Нефтехимремстрой», принадлежащее Росимуществу, в июне 2026 года стало управляющей организацией в АО «КП Капитал», которое, в свою очередь, владеет 99,9% акций ООО «Ростовский морской мультимодальный порт».

Ростовский арбитраж назначил строительную экспертизу в споре между театром драмы им. М. Горького и подрядчиком «Омега Сервис».

Контрольный пакет таганрогского портового оператора ЗАО «Приазовье» — 99,8% акций в количестве 150 тыс. штук — выведен на повторные торги по сниженной цене: актив подешевел на 10%, с 1,2 млрд руб. до 1,13 млрд руб., следует из сведений, размещенных на портале «Федресурс». В рамках торговой процедуры потенциальные участники вправе направить заявки до 31 июля 2025 года включительно. Сам аукцион запланирован на период до 5 августа текущего года.

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» договорился с властями Ростовской области о создании производства насосных агрегатов для нужд тепловой и атомной энергетики — объем капиталовложений в проект превысит 400 млн руб., сообщила пресс-служба правительства региона.

В ночь на 8 июля Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке. В Таганрогском заливе пострадали два человека, находившиеся на борту танкера. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Два танкера следовали в Ростов-на-Дону. На одном из судов эвакуировали экипаж. Два человека получили незначительные ранения.

Арбитражный суд Ростовской области признал ростовскую IT-компанию «Лилиани Софт», занимающуюся цифровизацией сельского хозяйства, банкротом с общим долгом перед кредиторами 623,1 млн руб. В отношении компании открыто конкурсное производство. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Конкурсный управляющий Сергей Лебедь сообщил о получении требований Министерства науки и высшего образования РФ к обанкротившемуся ростовскому АО «Продмаш» на 340 млн руб. Долг возник из-за срыва проекта по производству электроэнергии из отходов птицефабрик, пищепрома и предприятий деревообработки и проекта по развитию кооперации российских вузов и предприятий высокотехнологичных производств. Соответствующая информация опубликована в ЕФРСБ.

По решению оперативного штаба введены ограничения на отпуск топлива на АЗС для предотвращения спекуляций и обеспечения работы социально значимых отраслей Ростовской области.

В Ростове-на-Дону предотвратили попытку совершить масштабный теракт FPV-дронами на военном аэродроме. Атаку на аэродром готовили в главном управлении разведки Минобороны Украины. Организаторы намеревались использовать 13 FPV-дронов с системами искусственного интеллекта.

В ночь на 11 июля 2026 года беспилотники атаковали четыре судна в Таганрогском заливе — один матрос технического судна погиб, более полутора десятков БПЛА уничтожили средства противовоздушной обороны, угрозы разлива метанола с поврежденного танкера нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Жертвой нападения стал матрос технического судна — он погиб на месте. Раненых среди экипажей нет.

Ростовский суд отправил под стражу 44-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к гибели трех человек в таганрогском частном доме, — следствие продолжает устанавливать его роль в преступлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

У жителя Аксая изъяли 120 литров топлива. Спекулянта задержали. Местный житель торговал бензином через самодельную колонку, не имея регистрации в качестве предпринимателя. При этом цена горючего заметно превышала рыночную.

В ночь на 12 июля очередной атаке БПЛА подверглись два города и четыре района Ростовской области. В небе над муниципалитетами сбили более 20 беспилотников. В результате атаки БПЛА поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. Судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет.