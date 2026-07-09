Миннауки требует с ростовского АО «Продмаш» 340 млн рублей за срыв энергопроекта

Конкурсный управляющий Сергей Лебедь сообщил о получении требований Министерства науки и высшего образования РФ к обанкротившемуся ростовскому АО «Продмаш» на 340 млн руб. Долг возник из-за срыва проекта по производству электроэнергии из отходов птицефабрик, пищепрома и предприятий деревообработки и проекта по развитию кооперации российских вузов и предприятий высокотехнологичных производств. Соответствующая информация опубликована в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, с 2018 по 2020 годы Миннауки предоставило АО «Продмаш» субсидии на вышеуказанные разработки в размере 340 млн руб. Однако организация не выполнила ни один из проектов и не уведомила заказчика о причинах.

Арбитражный суд Ростовской области признал АО «Продмаш» банкротом 9 апреля 2026 года с долгами перед кредиторами в 406 млн руб. В отношении компании открыто конкурсное производство до 6 октября 2026 года.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Продмаш» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 19 апреля 2016 года. Компания производила медицинские аппараты, машины и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, также занималась передачей электроэнергии и подключением к распредсетям. Уставный капитал — 1,2 млн руб.

В 2025 году выручка компании снизилась на 18% — до 59,4 млн руб. При этом завод увеличил чистую прибыль на 125% — до 9,6 млн руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что экс-руководитель ростовского АО «Продмаш» Леонид Караханов, выступивший посредником при передаче взятки экс-председателю Советского райсуда Ростова Елене Коблевой объявлен в розыск Краснодарским краевым судом.

В январе 2025 года Леонид Караханов признал свою вину и получил четыре года лишения свободы. Его приговор был обжалован, а сам он был госпитализирован. Из-за отсутствия на заседаниях по апелляции его объявили в розыск.

Наталья Белоштейн