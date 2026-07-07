Контрольный пакет таганрогского портового оператора подешевел на 10% до 1,13 млрд рублей

Контрольный пакет таганрогского портового оператора ЗАО «Приазовье» — 99,8% акций в количестве 150 тыс. штук — выведен на повторные торги по сниженной цене: актив подешевел на 10%, с 1,2 млрд руб. до 1,13 млрд руб., следует из сведений, размещенных на портале «Федресурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках торговой процедуры потенциальные участники вправе направить заявки до 31 июля 2026 года включительно. Сам аукцион запланирован на период до 5 августа текущего года.

Лот включает 150 тыс. акций компании, что соответствует доле в 99,8% уставного капитала, а также долговые обязательства предприятия на сумму 33,9 млн руб. и 100 долей в уставном капитале аффилированной структуры — ООО «Лидер Инвест». Впервые этот пакет был выведен на продажу в мае 2026 года по стартовой цене 1,2 млрд руб., однако торги не принесли результата.

ЗАО «Приазовье» зарегистрировано в Таганроге в 1992 году. Компания эксплуатирует грузовой перегрузочный терминал в акватории таганрогского порта, способный принимать суда дедвейтом до 10 тыс. тонн. Пропускная способность объекта составляет до 600 тыс. тонн грузов в год. Основным направлением деятельности предприятия является транспортная обработка грузов. Руководит организацией генеральный директор Валерий Мацко.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», по данным портала kartoteka.ru, ООО «Лидер Инвест» зарегистрировано в Москве 1 марта 2022 года. Единственным учредителем и гендиректором компании является Константин Колосков. Основной вид деятельности общества — вложения в ценные бумаги. Уставный капитал — 100 тыс. руб.

Станислав Маслаков