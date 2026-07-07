Донской «Красный котельщик» инвестирует 400 млн рублей в выпуск насосов для АЭС и ТЭС

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» договорился с властями Ростовской области о создании производства насосных агрегатов для нужд тепловой и атомной энергетики — объем капиталовложений в проект превысит 400 млн руб., сообщила пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Соглашение о развитии нового направления было заключено в Екатеринбурге в ходе промышленной выставки «Иннопром-2026»: региональное правительство Ростовской области и руководство ПАО «Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"» зафиксировали намерения совместно реализовать инвестиционный проект стоимостью свыше 400 млн руб.

Предприятие, которое возглавляет генеральный директор Михаил Клугман, намерено организовать на своей площадке обособленный производственный участок, оснастить его специализированным станочным парком и подготовить квалифицированных рабочих. Номенклатура будущей продукции охватывает питательные, конденсатные и рециркуляционные электронасосные агрегаты — оборудование, которое сегодня в значительной мере поставляется из-за рубежа.

Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев пояснил принципиальную значимость проекта: «Питательные и конденсатные насосы — это критически важные узлы генерирующего оборудования тепловых и атомных электростанций. Размещение их производства в регионе позволит сократить сроки поставок и снизить риски для стратегических энергообъектов».

Завод исторически специализируется на изготовлении паровых котлов и комплектующих для энергетических станций, поэтому освоение смежной продукции органично вписывается в существующую производственную компетенцию предприятия. По итогам 2025 года чистая прибыль «Красного котельщика» достигла 5,9 млрд руб., превысив показатель предыдущего года — 3,8 млрд руб. — на 43%.

Станислав Маслаков