Житель Ростовской области арестован по делу о тройном убийстве в Таганроге

Ростовский суд отправил под стражу 44-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к гибели трех человек в таганрогском частном доме, — следствие продолжает устанавливать его роль в преступлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Ростовской области Фото: пресс-служба СУ СК по Ростовской области

Суд Ростова-на-Дону вынес решение об аресте нового фигуранта резонансного уголовного дела о массовом убийстве в Таганроге. 44-летний мужчина взят под стражу по ходатайству следователя — его конкретная роль в произошедшем пока устанавливается.

Расследование ведет первый отдел по особо важным делам следственного управления СК РФ по Ростовской области. Фигуранту вменяется причастность к целому ряду тяжких составов: убийство двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушение на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленное уничтожение чужого имущества посредством поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ), а также незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Трагедия произошла утром 9 июля на улице 1-я Котельная, где в частном домовладении были найдены тела двух женщин и мужчины. Все трое погибли от огнестрельных и колото-резаных ранений. В момент нападения в доме укрывались женщина с ребёнком и родственники жертв — злоумышленник их не обнаружил. Покидая место преступления, он устроил поджог строения.

В ходе следственных мероприятий был установлен основной подозреваемый — 69-летний мужчина. Впоследствии его тело с признаками суицида нашли в лесополосе Неклиновского района.

Следственные действия, направленные на восстановление полной картины преступления и закрепление доказательной базы, продолжаются.

Станислав Маслаков