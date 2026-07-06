Ростовский морской мультимодальный порт перешел под контроль государства

Государство установило контроль над ООО «Ростовский морской мультимодальный порт» (РММП). Об этом сообщило издание «Город N» со ссылкой на данные из открытых источников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Это произошло за счет того, ООО «Нефтехимремстрой» (принадлежит Росимуществу) в июне 2026 года стало управляющей организацией в АО «КП Капитал», которое, в свою очередь, владеет 99,9% акций ООО «Ростовский морской мультимодальный порт». Оставшаяся 0,1% доля в порту также принадлежит Росимуществу. Ранее ее владельцем был Дмитрий Гордица — совладелец производителя подшипников для оборонных предприятий — группы КИМП, представители которой были обвинены надзорными органами в хищении бюджетных средств.

ООО «Ростовский морской мультимодальный порт» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 6 апреля 2017 года. Основной вид деятельности — транспортная обработка грузов. Гендиректором является Андрей Курсин. Уставный капитал — 250 млн руб.

Мощности перевалки порта составляет 1,2 млн т в год. В 2025 году выручка компании выросла на 40% — до 833,8 млн руб., а чистая прибыль — на 150% — до 64,2 млн руб.

Наталья Белоштейн