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ФСБ предотвратила теракт на аэродроме в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону предотвратили попытку совершить масштабный теракт FPV-дронами на военном аэродроме. Об этом сообщают в ФСБ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Атаку на аэродром готовили в главном управлении разведки Минобороны Украины. Организаторы намеревались использовать 13 FPV-дронов с системами искусственного интеллекта.

По данным правоохранителей, военная разведка Украины успела перевести 20% вознаграждения исполнителю теракта, но он сообщил о готовящемся преступлении.

Константин Соловьев

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