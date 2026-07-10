ФСБ предотвратила теракт на аэродроме в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону предотвратили попытку совершить масштабный теракт FPV-дронами на военном аэродроме. Об этом сообщают в ФСБ.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Атаку на аэродром готовили в главном управлении разведки Минобороны Украины. Организаторы намеревались использовать 13 FPV-дронов с системами искусственного интеллекта.
По данным правоохранителей, военная разведка Украины успела перевести 20% вознаграждения исполнителю теракта, но он сообщил о готовящемся преступлении.