Ростовская IT-компании «Лилиани Софт» признана банкротом с долгом в 623 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области признал ростовскую IT-компанию «Лилиани Софт», занимающуюся цифровизацией сельского хозяйства, банкротом с общим долгом перед кредиторами 623,1 млн руб. В отношении компании открыто конкурсное производство. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С заявлением в суд о признании ООО «Лилиани Софт» банкротом в июле 2025 года обратилось ПАО «Сбербанк». Как сообщал «Ъ-Ростов», размер требований кредитора превысил 605 млн руб., из которых 544,7 млн руб. — задолженность по кредитам, 19,3 млн руб. — проценты, а 41,5 млн руб. — неустойка.

Требование кредитора было удовлетворено судом, в отношении должника была введена процедура наблюдения. 7 июля 2026 года на основании решения собрания кредиторов арбитражный суд признал ООО «Лилиани Софт» несостоятельным. В отношении компании до 12 января 2027 года введено конкурсное управление. Арбитражным управляющим назначен Антон Срыбный.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лилиани Софт» зарегистрировано в 2022 году с основным видом деятельности «разработка компьютерного программного обеспечения». Генеральным директором и учредителем компании является Армен Налбандян. Бенефициарами выступают ООО «Лилиани» и Армен Налбандян в соотношении 80% на 20%.

Выручка компании за 2025 год снизилась на 96% — до 3,5 млн руб. Чистый убыток IT-компании превысил 12 млн руб.

Наталья Белоштейн