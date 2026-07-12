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В Аксае задержали топливного спекулянта

У жителя Аксая изъяли 120 литров топлива. Спекулянта задержали, сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Полицейские установили, что местный житель торговал бензином через самодельную колонку, не имея регистрации в качестве предпринимателя. При этом цена горючего заметно превышала рыночную.

Горожанина задержали. В случае повторного нарушения ему грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 238 УК РФ – за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Мария Хоперская

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