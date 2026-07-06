Суд назначил экспертизу по спору ростовского театра Горького с подрядчиком

Арбитражный суд Ростовской области назначил строительную экспертизу в споре между театром драмы им. М. Горького и подрядчиком «Омега Сервис». Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», стороны подали взаимные иски из-за договора подряда на ремонт лифтов в здании театра. Подрядчик так и не завершил работы и требует с учреждения 31 млн руб. неосновательного обогащения, театр, в свою очередь, — 3 млн руб. на демонтаж оборудования.

В ходе заседания обе стороны заявили ходатайства о назначении судебной строительно-технической экспертизы и предложили поручить ее проведение ООО «Инженерно-консультационный центр «Мысль» Новочеркасского государственного технического университета (НГТУ). Суд ходатайства удовлетворил. Согласно ответу экспертной организации, стоимость экспертизы составит 610 тыс. руб., а срок проведения — 60 календарных дней. Истец внес на депозитный счет суда 250 тыс. руб. Ответчик — почти 600 тыс. руб.

Перед экспертами поставлены вопросы об объеме и стоимости фактически выполненных работ по договору, их соответствии условиям договора и проектно-сметной документации, возможности устранения выявленных недостатков, а также о стоимости демонтажа ненадлежащим образом смонтированного оборудования и завершения модернизации лифтов в здании — объекте культурного наследия.

Константин Соловьев