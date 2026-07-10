В Ростовской области введены временные ограничения на отпуск топлива

По решению оперативного штаба введены ограничения на отпуск топлива на АЗС для предотвращения спекуляций и обеспечения работы социально значимых отраслей Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Для частных лиц на АЗС лимит на бензин составляет 30 л на одно транспортное средство, на дизельное топливо — не более 60 л для легкового автомобиля, 200 л — для грузовиков и 300 л — для пассажирского транспорта на межрегиональных маршрутах.

Без ограничений в приоритетном порядке топливо продается для автомобилей экстренных и оперативных служб, жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, предприятий ОАО «Российские железные дороги», пассажирского транспорта на муниципальных и межмуниципальных маршрутах.

По данным Минпромэнерго, регион располагает физическими запасами топлива, поставки осуществляются в непрерывном режиме, в том числе за счет ресурсов других НПЗ страны. В ведомстве жителей региона попросили спокойно относиться к ситуации и не создавать искусственный дефицит, заправляясь только по мере необходимости.

Наталья Белоштейн