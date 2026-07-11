Матрос погиб при атаке дронов на корабли в Таганрогском заливе

В ночь на 11 июля 2026 года беспилотники атаковали четыре судна в Таганрогском заливе — один матрос технического судна погиб, более полутора десятков БПЛА уничтожили средства противовоздушной обороны, угрозы разлива метанола с поврежденного танкера нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Кинус, Коммерсантъ Фото: Илья Кинус, Коммерсантъ

В ночь на 11 июля украинские беспилотники атаковали сразу четыре судна в Таганрогском заливе. Жертвой нападения стал матрос технического судна — он погиб на месте. Раненых среди экипажей нет.

Среди пораженных судов — танкер, перевозивший метанол. По данным губернатора, повреждения на всех четырех судах незначительные, угрозы утечки или разлива опасного химического вещества не возникло. Метанол относится к токсичным горючим жидкостям: его попадание в акваторию Азовского моря грозило бы серьезным экологическим ущербом для мелководного и биологически уязвимого водоема. Этого удалось избежать, утверждает ростовский губернатор.

Силы противовоздушной обороны в ходе отражения атаки уничтожили более полутора десятков беспилотников. Помимо акватории залива, удары пришлись по Таганрогу, а также по Азовскому и Неклиновскому районам Ростовской области. Юрий Слюсарь призвал жителей покинуть открытые улицы, зайти в помещения и держаться подальше от окон — угроза со стороны БПЛА над регионом сохранялась и после отражения основной волны атаки.

Таганрогский залив — мелководная восточная часть Азовского моря, важный судоходный коридор для грузовых перевозок на юге России. Суда здесь регулярно транспортируют нефтепродукты, химические грузы и строительные материалы. В том числе осуществляется снабжение Крыма топливом при помощи танкеров класса «река-море».

Юрий Слюсарь выразил соболезнования семье и близким погибшего матроса. Личность жертвы губернатор не раскрыл.

Станислав Маслаков