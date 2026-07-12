Главные новости за 6–12 июля. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае построят два завода по обработке стекла и производству конструкций за 2,3 млрд руб., что создаст 350 рабочих мест. Производство полного цикла снизит зависимость от импорта и обеспечит стройки региона местными материалами.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев назначил Александра Ниниева врио главы Крымского района вместо ушедшего по собственному желанию Станислава Казанжи. Господин Ниниев пока не имеет доступа к гостайне — его оформят позже, а господин Казанжи, в свою очередь, год назад сам сменил на этом посту Сергея Леся, которого задержали за хищение земельных участков.

В Керчи завершили расследование уголовного дела против главного инженера асфальтобетонного завода, которого обвиняют в загрязнении воздуха из-за работы неисправного оборудования — это привело к аварийному выбросу вредных веществ с превышением допустимых норм. Дело уже передали в суд.

В Краснодарском крае спрос на установку метанового газобаллонного оборудования на автомобили в июне вырос на 35–40%. Краевые власти на фоне топливного кризиса планируют ускорить развитие газовой заправочной инфраструктуры.

В Краснодаре суд арестовал на два месяца 26-летнего водителя фургона, который ночью намеренно разогнался и наехал на стоявших у дороги людей — один 28-летний мужчина погиб, остальные успели отбежать. Водителя обвиняют в убийстве и покушении на убийство.

ЦИК России заверил федеральный список кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму IX созыва и разрешил открыть избирательный счет — всего партия выдвинула более 600 кандидатов, включая 13 человек от Краснодарского края в федеральной части и 9 одномандатников. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября, теперь кандидаты могут формировать фонды и начинать агитацию.