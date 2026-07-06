На Кубани построят два завода для обработки и производства остекления за 2,3 млрд рублей

На выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге подписаны соглашения о строительстве двух заводов в Краснодарском крае — по выпуску светопрозрачных алюминиевых конструкций и по обработке стекла. Общий объем инвестиций составит 2,3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, Краснодарский край занимает лидирующие позиции в стране по темпам жилищного строительства. В регионе реализуется 760 инвестпроектов на 5,2 трлн руб., что создает широкий рынок для производителей стройматериалов. По его словам, новые производства укрепят промышленный суверенитет края в стекольной отрасли и создадут 350 рабочих мест.

Компания «Авангард Юг» построит в Краснодаре завод полного цикла по переработке алюминиевого профиля и производству остекления. Номенклатура — оконные, дверные и фасадные системы, витражные и раздвижные конструкции, офисные перегородки и изделия индивидуальной сложности — входит в федеральный перечень критической промышленной продукции. Инвестиции — 1,3 млрд руб., будет создано 150 рабочих мест. Реализовать проект планируют в течение четырех лет. Сырье будут перерабатывать на месте с нанесением порошковых покрытий.

В Динском районе компания «Современные стекольные технологии» построит завод по обработке стекла мощностью 6 тыс. т готовой продукции в год. Предприятие расширит ассортимент и увеличит выпуск — от закалки до декоративной обработки. Сегодня компания выполняет около 12 тыс. заказов ежегодно. Инвестиции — 1 млрд руб., планируется создание 200 рабочих мест после выхода на полную мощность. Сырье будут поставлять российские производители.

Министр промышленной политики Дмитрий Хмелько подчеркнул, что локальное производство полного цикла обеспечит строящиеся объекты качественными материалами без долгих поставок, снизит зависимость от импорта и укрепит позиции края в отрасли.

Алина Зорина