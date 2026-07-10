Инженера асфальтобетонного завода в Керчи будут судить за загрязнение воздуха

В Керчи завершено расследование уголовного дела в отношении главного инженера асфальтобетонного завода, обвиняемого в нарушении правил эксплуатации оборудования, повлекшем загрязнение атмосферы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба следственного комитета Крыма и Севастополя Фото: пресс-служба следственного комитета Крыма и Севастополя

Согласно версии следствия, в зимне-весенний период этого года обвиняемый, являясь ответственным за эксплуатацию асфальтосмесительной установки, допустил ее работу при неисправном оборудовании. В результате допущенных нарушений это привело к аварийному выбросу загрязняющих веществ в атмосферу с превышением предельно допустимых концентраций вредных компонентов в воздухе.

Следствие выполнило все необходимые мероприятия, включая измерения и исследования с привлечением экологов. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Алина Зорина