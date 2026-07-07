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Врио главы Крымского района Кубани назначен Александр Ниниев

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил Александра Ниниева временно исполняющим полномочия главы Крымского муниципального района. Соответствующее постановление, подписанное 7 июля 2025 года, опубликовано на официальном портале администрации Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На посту временно исполняющего полномочия главы Крымского района Александр Ниниев сменил Станислава Казанжи. 6 июля этого года он ушел в отставку по собственному желанию.

Согласно официальному постановлению, новому врио ограничен объем полномочий. Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, будет осуществляться только после оформления допуска в установленном порядке.

В октябре прошлого года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил Станислава Казанжи временно исполняющим полномочия главы муниципального образования Крымский район. Тогда он сменил на посту экс-главу Крымского района Сергея Леся, который был задержан 11 октября 2025 года по подозрению в хищении государственных земельных участков.

Алина Зорина

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