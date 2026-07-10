Центризбирком заверил списки кандидатов ЕР от Краснодарского края на выборы в Госдуму

Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов партии «Единая Россия» на выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Одновременно партии разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда, сообщили в Краснодарском региональном отделении «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего партия выдвинула более 600 кандидатов по федеральному списку и одномандатным округам. Документы о выдвижении были поданы в ЦИК 6 июля.

Краснодарский край в федеральной части списка представляют Николай Долуда, Наталья Костенко, Светлана Бессараб, Алексей Ткачев, Сергей Кривоносов, Галина Данильченко, Дарья Дьякова, Артем Метелев, Дмитрий Пирог, Юрий Костомаха, Роман Александров, Валерий Горюханов и Георгий Титов.

По одномандатным округам от региона выдвинуты Игорь Брагарник (округ №49), Дмитрий Ламейкин (№50), Галина Головченко (№51), Иван Демченко (№52), Сергей Алтухов (№53), Константин Затулин (№54), Алексей Штаничев (№55), Алексей Езубов (№56) и Дмитрий Лоцманов (№57).

Как отметил политтехнолог Никита Шкарин, заверение федерального списка означает переход избирательной кампании в практическую стадию. После этого кандидаты могут формировать избирательные фонды и приступать к полноценной агитационной работе.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября с возможностью дистанционного электронного голосования. Соответствующий указ о назначении выборов президент России Владимир Путин подписал 16 июня. В новый состав нижней палаты парламента будут избраны 450 депутатов: половина — по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

Вячеслав Рыжков