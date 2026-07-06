Спрос на установку газа на авто на Кубани по итогам июня вырос на треть

Спрос на установку метанового газобаллонного оборудования на автотранспорт в Краснодарском крае по итогам июня вырос на треть. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в ООО «Газпром газомоторное топливо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«На сегодняшний день тенденции потребления метана соответствуют сезонности. Традиционно после зимнего периода объемы перевозок повышаются и соответственно увеличивается реализация топлива. О резком переходе на метан сейчас сложно говорить. Мы отмечаем рост спроса в связи с количеством обращений. По результатам июня — это порядка 35–40%»,— сообщили в компании, отвечая на вопрос издания об интересе жителей края к переоборудованию автомобилей на газ в связи с топливным кризисом.

Кроме того, там уточнили, что никаких ограничений на отпуск метана на Кубани сейчас нет и они не планируются. Также компания заявила, что вводит ряд новых мер поддержки для предприятий, которые планируют переводить транспорт на метан, и для частных водителей. В частности, сняты ограничения на скидки для всех типов транспорта, предоставлена возможность автобусным паркам, дорожно-коммунальной технике, коммерческому транспорту получать скидку на заправку до 20%, владельцы новых автомобилей будут получать существенный годовой запас бонусов, примерно соответствующих 50 тыс. руб., завершаются переговоры с финансовыми организациями, по результатам которых юридические и физические лица получат льготный лизинг на покупку оборудования и перевод автомобилей на метан.

С 20-х чисел июня в Крыму и ряде других регионов юга России продолжает развиваться топливный кризис, связанный с дефицитом бензина. По состоянию на утро 6 июля в Краснодаре работали 48 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 был доступен на 25 АЗС, АИ-95 — на 31, АИ-100 — на восьми, дизельное топливо — на 43 станциях. При этом еще 55 АЗС временно не осуществляли отпуск топлива, а 11 объектов были закрыты на ремонт или ребрендинг.

Пресс-служба администрации Краснодарского края, региональные власти планируют ускорить развитие инфраструктуры газомоторного топлива и увеличить темпы строительства газозаправочных станций. По информации «Газпром газомоторное топливо», в минувшем году из федерального и регионального бюджетов на субсидирование переоборудования транспорта было направлено более 76 млн руб. По данному показателю регион стал лидером среди субъектов РФ, участвовавших в программе субсидирования переоборудования. Республика Адыгея улучшила позицию на 2 пункта в сравнении с 2024 годом и сейчас занимает 27-е место в региональном рейтинге.

Михаил Волкодав