На Кубани водителя фургона арестовали на два месяца за наезд на группу людей

Прикубанский районный суд Краснодара арестовал 26-летнего водителя грузового фургона, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство после наезда на людей в ночь на 8 июля. Один человек погиб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно предоставленным суду материалам дела, обвиняемый, двигаясь по улице Генерала Трошева в Краснодаре, намеренно увеличил скорость и направил автомобиль в стоявших у дороги людей. В результате наезда 28-летний мужчина скончался на месте от полученных травм. Остальным удалось отбежать. После этого водитель скрылся.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30 (покушение на убийство), п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что руководитель следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов поставил ход следствия на контроль в аппарате следственного управления. Кроме того, расследование также контролирует прокуратура Прикубанского административного округа Краснодара.

Алина Зорина