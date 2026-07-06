Роботы как неизбежность будущего

В Челябинской области зафиксировали исторический минимум безработицы в 2,6%. На фоне этого регион переживает острый дефицит квалифицированных кадров. Одно из решений вопроса — закрыть часть дефицита правильно спроектированными роботизированными линиями на предприятиях, считают в региональном центре промышленной роботизации, созданном в 2024 году. Регион уже приступил к формированию кластера производства робототехники полного цикла. Плотность роботизации на Южном Урале сейчас — 25 единиц на 10 тыс. сотрудников. В сегодняшнем состоянии роботизации в регионе и ее перспективах разбирался «Ъ-Южный Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Роботы нашего производства

Общее количество роботов, задействованных в производственных процессах на предприятиях в регионе на начало 2026 года — 755 единиц. Это в три раза больше по сравнению с предыдущим годом. За прошедший год в области произведено более 270 роботов. В 2026 году, по данным центра промышленной роботизации, южноуральские предприятия планируют ввести в эксплуатацию еще 500 единиц.

Промышленное производство аппаратной части роботов в Челябинске стартовало в 2024 году, когда на мощностях ЧКПЗ запустился «Завод Роботов» (проект семьи депутата Госдумы Валерия Гартунга). Предприятие выпускает шестиосевые манипуляторы HARTUNG грузоподъемностью от 6 до 120 кг, которые уже включены в реестр Минпромторга и ушли в серию.

На «Заводе Роботов» сообщают, что уровень локализации челябинских машин превышает 80%. По данным предприятия, в регионе освоено производство в том числе наиболее критических узлов — таких, как циклоидальные редукторы (механизм, который сильно понижает скорость вращения мотора, но во столько же раз увеличивает крутящий момент).

Причем компания за год заметно выросла: в начале апреля 2026 года стало известно, что производитель «Завод Роботов» в 2025-м получил 2,47 млрд руб. выручки. Это в три раза (на 202%) больше по сравнению с предыдущим годом, когда показатель находился на отметке 817 млн руб.

В результате Челябинская область на сегодняшний день фактически самостоятельно обеспечивает выпуск «рук»-манипуляторов. Далее процесс переходит к интеграторам, задача которых — провести аудит на предприятиях, спроектировать роботизированные комплексы и запустить их в промышленную эксплуатацию.

Спрос на готовые решения

По мнению экспертов АНО «Центр промышленной роботизации», бизнес перестал интересоваться роботом как отдельной единицей техники. Спрос сместился в сторону готовых комплексов, которые сразу интегрируются в цех. «Современный бизнес интересуется не столько стоимостью отдельной единицы оборудования, сколько потенциалом трансформации всех бизнес-процессов и обеспечением устойчивой экономической эффективности в среднесрочной перспективе»,— отмечает руководитель ЦПР Вячеслав Зырянов.

Эту нишу стремятся занять местные компании, такие как «Рэди Робот» (Ready Robot). Предприятие внедряет комплексы для автоматизации паллетирования и упаковки. По данным интегратора, один такой робот полностью заменяет 1–2 сотрудников, при этом срок окупаемости проекта составляет от одного года до трех лет.

Специалисты из ЦПР фиксируют «взросление» заказчика. «Если в 2023–2024 годах главной мотивацией была замена импортных решений, то в 2025 году предприятия пришли за повышением производительности и управляемости своих процессов»,— подчеркивает Павел Сучков.

Не отстает и пищепром. Автоматизированные линии паллетирования и упаковки запущены на фабрике «Увелка». В птицеводстве реализован кейс на Челябинской птицефабрике («Чепфа»), где роботизированный комплекс по упаковке яиц, по словам гендиректора интегратора Дениса Потепалина, замещает работу минимум 16 сотрудников.

В строительном секторе челябинские кирпичные заводы используют манипуляторы для укладки продукции в агрессивных средах, что позволяет высвободить бригады из 4–6 человек в смену. По данным гендиректора Napoleon IT Павла Подкорытова, технологии ИИ и визуального интеллекта применяются и в строительном контроле, в частности на площадке челябинского ЖК «Грани». Кроме того, прототипы манипуляторов HARTUNG уже интегрированы в реальный производственный цикл непосредственно в цехах ПАО «ЧКПЗ», на мощностях которого и работает «Завод Роботов».

Высокотехнологичный сегмент регионального кластера представлен магнитогорским НПО «Андроидная техника» (с 2025 года принадлежит группе «Элемент»). Предприятие специализируется на разработке антропоморфных систем и медицинских роботизированных комплексов. Самый известный проект компании — робот FEDOR — российский человекоподобный робот, совершивший в 2019 году полет на МКС.

Производство «Федора» оценивают в 300 млн руб., благодаря проекту магнитогорское НПО отработало технологии бесколлекторных двигателей и операционных систем собственного производства, которые успешно ушли в серию. Помимо космических программ, магнитогорские разработчики используют накопленные компетенции в медицине — строят роботизированные комплексы для дезинфекции и диагностики.

Помимо этого, НПО работает с оборонзаказом. Например, МО РФ использует магнитогорского робота «Маркера». Это трехтонная гусеничная платформа с российским бесколлекторным двигателем с искусственным интеллектом. Машина распознает окружение и запускает дронов.

Трансформация труда

Вопрос влияния машин на рынок труда эксперты ЦПР предлагают рассматривать не как тотальную замену людей, а как изменение их задач. Робот берет на себя наиболее тяжелые, монотонные и травмоопасные операции (например, укладку кирпича или сортировку в агрессивных средах). Предприятиям требуются не разнорабочие, а квалифицированные операторы и наладчики систем.

Под этот запрос в Челябинске выстроена образовательная вертикаль: от инженерных классов в школах до открытого два года назад факультета мехатроники и робототехники в ЮУрГУ, где уже обучаются первые потоки студентов.

Цена отечественных роботов

Регион стремится закрепить статус «центра роботизации» в том числе через механизмы особых экономических зон. Например, для ОЭЗ «Южноуральская» производство роботов стало флагманским проектом: один из первых резидентов зоны — «Завод компонентов русских роботов» (под руководством Андрея Гартунга). Запуск завода намечен на 2027 год; предприятие будет выпускать конт­роллеры, платы, энкодеры и приводы. По словам руководства ЧКПЗ, создание собственной компонентной базы позволит удешевить производство до уровня, который сделает челябинских роботов не дороже импортных аналогов из Китая.

Несмотря на динамику, отрасль сталкивается с внешними ограничениями. Главным финансовым барьером остается высокая ключевая ставка ЦБ, удорожающая инвестиционные кредиты. Эту нагрузку частично нивелируют региональные меры поддержки: в региональном фонде развития промышленности (ФРП) работает программа льготных займов «Роботизация и цифровизация промышленности». Можно получить до 100 млн руб. на срок до пяти лет по ставке 2% при условии приобретения отечественного оборудования и ПО. Программа позволяет покупать и иностранных роботов, но тогда получить можно не более 50 млн руб. и уже под 3% годовых.

По данным министерства промышленности области, с начала года три предприятия обратились за таким льготным займом. Компании получили поддержку на общую сумму 68,9 млн руб. ООО «Завод Эскон» и ООО «ЧКЗ» будут роботизировать сварочные цеха, ООО «Анеко» — модернизировать и расширять производство нефтегазового оборудования посредством внедрения роботизированного комплекса. Помимо этого ОЭЗ поддерживает своих резидентов через налоговые льготы на срок от 5 до 10 лет.

Другим препятствием долгое время была программная разрозненность оборудования. Для масштабирования роботизации в металлургии и ТЭК Минпромторг РФ разработал ГОСТы, унифицирующие правила обмена данными между роботами и системами управления. По словам директора ЦПР Вячеслава Зырянова, единые стандарты позволяют тиражировать успешные решения и сокращать сроки их внедрения на предприятиях.

Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Челябинская область производит, до 80% всех промышленных роботов в России. «За последний год около 40 предприятий обращались по вопросу внедрения роботов. С 15 предприятиями уже подписаны соглашения, согласно которым в течение трех лет они планируют внедрить в производственные процессы 65 роботов»,— отметил глава региона.

«В 2026 году автоматизация в Челябинской области окончательно перешла в плоскость стратегического выбора. Те предприятия, которые успеют зайти в эту «волну» сейчас, через несколько лет будут задавать стандарты производительности на рынке, а не догонять их»,— резюмирует директор ЦПР Вячеслав Зырянов.

Евгений Рыженьков