В силу вложения. Станут ли триллионный инвестиционный портфель и промышленный актив двигателем роста Саратовской области?

ВРП Саратовской области к 2030 году должен вырасти с 1,6 до 2,4 трлн рублей — такой ориентир обозначил губернатор Роман Бусаргин. Среди мер по достижению цели заявлены льготы на основе предложений предприятий, программа оздоровления проблемных производств, подготовка специалистов в колледжах под нужды конкретных заводов.

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Ориентир прозвучал довольно амбициозно на фоне показателей, с которыми страна завершила минувший год. Так, впервые за 5 лет в России зафиксировали снижение инвестиций в основной капитал, а промышленный спад, по словам профессора МГУ Натальи Зубаревич, коснулся больше половины регионов. В их числе оказались, например, Волгоградская и Самарская области.

Тормоз развития

Саратовская область, впрочем, смогла избежать участи соседей по ПФО, но на фоне сложившейся экономической ситуации многое будет зависеть от того, насколько эффективно регион сможет использовать уже имеющийся промышленный потенциал. Отдельным направлением работы станет анализ действующих промышленных площадок и дальнейшее их развитие.

При этом очевидно, что заявленный ориентир-2030 опирается в первую очередь на те предприятия области, которые входят в число крупнейших профильных российских производителей. В их числе филиал ФГУП «ПО «Маяк» — «Базальт» (продукция оборонного назначения), балаковский филиал «Апатита» (фосфорсодержащие удобрения), «Саратоворгсинтез» (производство нитрила акриловой кислоты), Саратовский завод аккумуляторных батарей, Энгельсский завод электрического транспорта, «Балаковорезинотехника», «Промэлектроника» и т. д. Однако солидный саратовский промышленный актив функционирует не в изолированном вакууме: он подвержен тем же негативным внешним факторам, что и вся национальная экономика.

Так, индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях в РФ, по оценке S&P Global, не может преодолеть порог в 50 пунктов, отделяющих рост от спада. Среди проблем, сдерживающих темпы развития, глава Ростеха Сергей Чемезов на недавнем заседании Союза машиностроителей России, назвал инфляцию, переукреплённый рубль, высокую фискальную нагрузку, узкие места гособоронзаказа, дефицит кадров.

В машиностроении (а на него вместе с ОПК приходится более 40% в структуре обрабатывающих производств области) падение спроса в силу экономических реалий заставляет предприятия страны корректировать свои планы и оптимизировать ресурсы, в том числе расходы на оплату труда. Рекрутёры отмечают и заморозку найма нового персонала, и сокращение сотрудников, и перевод части из них на неполную рабочую неделю. «КамАЗ», «Ростсельмаш» и Петербургский тракторный завод, «Уралвагонзавод»… — все они уже фигурировали в новостях в связи с непопулярными мерами.

К слову, про подвижной состав. В случае с предприятиями, поставляющими продукцию железной дороге, вообще существует своя специфика: высокая зависимость от основного потребителя — РЖД. Компания оптимизирует собственные расходы и управленческий аппарат. «Мы провели анализ структуры, функций и, соответственно, снизим количество штатных единиц... Сократим порядка 6 тыс. человек», — заявил глава РЖД Олег Белозёров.

Саратовскую область этот процесс затрагивает напрямую. Переломить общероссийский тренд она не в силах, но региональные власти, судя по их заявлениям, намерены поддержать местных производителей. Задача — пройти спад, сохранив коллективы и компетенции.

Проверка на устойчивость

Экономист Наталия Зимина уверена, что крупные игроки с уже существующим заказом внутри собственной цепочки наименее уязвимы в сложившихся обстоятельствах. «Они не подвержены конъюнктуре в той же мере, что и независимые производители», — считает она.

А вот малый бизнес в наибольшей степени подвержен риску. Так, несмотря на довольно высокое место Саратовской области (19-е) в рейтинге «рождаемости» компаний, составленном FinExpertiza по данным ФНС за 2025 год, реальный прирост коммерческих организаций оказался нулевым: на 1 234 созданные пришлось столько же ликвидированных. И это отражение той структурной перестройки, через которую проходит реальный сектор страны под давлением высокой стоимости заёмных средств и изменения рыночных условий.

Да, снижение ключевой ставки оживило кредитование, отмечает доцент кафедры финансов, кредита и налогообложения Поволжского института управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС Галина Жирова. Но пока, по оценке самого ЦБ, этот импульс затрагивает прежде всего крупный и средний бизнес, которые формируют основу промышленного роста (бюджетные доходы, занятость, производственная кооперация). Ожидается, что по мере дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и расширения инвестиционной активности эффект начнёт заметнее доходить и до остальных уровней региональной экономики.

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Точки роста

Так или иначе, показатели Саратовской области сейчас выглядят заметно устойчивее среднероссийских тенденций. Регион смог избежать сокращения инвестиций в основной капитал. По итогам 2025-го они превысили 337 млрд рублей (против 317 млрд годом ранее). Более того, область вошла в топ-10 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. «Удалось выстроить эффективную систему работы с инвесторами, которая в том числе включает в себя сопровождение на всех этапах реализации проектов», — прокомментировал этот факт Роман Бусаргин.

В числе таких проектов, завершённых в прошлом году, можно отметить Балаковский мясокомбинат (700 рабочих мест), запуск в Дубках линии, не имеющей аналогов в СНГ, по выпуску мягкой кровельной битумной черепицы и фасадной плитки.

Называл губернатор ранее и объём совокупного портфеля инвестиций у области — свыше 1 трлн рублей. Доцент Санкт-Петербургского государственного экономического университета Елена Боркова объясняет, как это соотносится с желанием увеличить валовый продукт, опираясь на данные исследования в масштабах России. «Между инвестициями в основной капитал и ВВП наблюдается очень высокая положительная корреляция (коэффициент корреляции — 0,95), что указывает на тесную прямую связь», — говорит она.

Однако долгосрочный эффект от инвестиций зависит не только от объёма вложенных средств. Не менее важным остаётся вопрос сохранения действующих производств и трудовых коллективов. Для этого, помимо поддержки предприятий, в области продолжают действовать программы переобучения и содействия занятости. По данным регионального Минтруда, в 2025 году кадровые центры помогли трудоустроить 15,7 тыс. человек, а бесплатное обучение по нацпроекту «Кадры» прошли 5,6 тыс. жителей области.

В результате в фокусе внимания остаются не только инвестиции и производственные показатели, но и люди, которым помогают адаптироваться к меняющимся условиям рынка труда. Такой подход не отменяет влияния общероссийских тенденций, однако даёт региону дополнительные возможности сохранить промышленный и кадровый потенциал и пройти период экономической неопределённости без серьёзных потрясений.