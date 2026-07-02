Инвестиции в участки под жилье в Петербурге и Ленобласти выросли на 62%

Объем инвестиций в земельные участки под жилищное строительство в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам первого полугодия 2026 года достиг 54,5 млрд рублей. Это на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила директор консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (входит в Setl Group) Ольга Трошева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Девелоперы увеличили вложения в земельные участки под застройку в Петербурге

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Девелоперы увеличили вложения в земельные участки под застройку в Петербурге

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По ее словам, за шесть месяцев девелоперы заключили 26 сделок по приобретению земельных участков общей площадью 208 гектаров. Потенциал этих территорий оценивается примерно в 1,6 млн кв. м жилья.

Большая часть инвестиций пришлась на Санкт-Петербург. В городе объем сделок с земельными участками составил 40,5 млрд рублей.

Ольга Трошева также отметила, что почти половина приобретенных участков — 46% — уже обеспечена необходимой разрешительной документацией. Годом ранее этот показатель составлял 25%. По ее мнению, покупка земли с действующим разрешением на строительство позволяет девелоперам снизить риски и оптимизировать затраты.

Наиболее востребованными у застройщиков остаются небольшие участки площадью до 5 гектаров — на них пришлось 77% всех сделок. При этом цены на землю в большинстве локаций за год выросли как минимум на 25%.

Матвей Николаев