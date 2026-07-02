Мониторинг цен на топливо

Согласно еженедельной сводке Росстата за период с 23 по 29 июня, дизельное топливо сильнее всего подорожало в Тамбовской области — на 8,1%, до 89,70 руб. за литр (неделей ранее — 82,97 руб.). В Воронежской области рост составил 5,5% (86,66 руб. против 82,11 руб.), в Липецкой — 3,0% (82,91 руб. против 80,51 руб.), в Курской — 2,3% (80,36 руб. против 78,54 руб.), в Орловской — 0,6% (76,25 руб. против 75,81 руб.). В Белгородской области цена осталась без изменений — 76,70 руб.

Бензин марки АИ-92 также продемонстрировал максимальный прирост в Тамбовской области — 10,8%, достигнув 76,88 руб. за литр (69,37 руб. неделей ранее). В Воронежской области цена выросла на 8,4% (до 77,33 руб. с 71,32 руб.), в Курской — на 2,1% (до 69,03 руб. с 67,62 руб.), в Липецкой — на 0,1% (до 67,55 руб. с 67,46 руб.), в Орловской — на 0,6% (до 64,64 руб. с 64,25 руб.). В Белгородской области цена не изменилась — 66,52 руб.

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Бензин АИ-95 подорожал сильнее всего также в Тамбовской области — на 8,5%, до 80,35 руб. за литр (74,06 руб. неделей ранее). В Воронежской области рост составил 6,4% (до 83,98 руб. с 78,89 руб.), в Липецкой — 6,4% (до 76,21 руб. с 71,60 руб.), в Орловской — 0,5% (до 70,11 руб. с 69,73 руб.) в Курской — 0,4% (до 74,79 руб. с 74,51 руб.). В Белгородской области цена осталась на уровне 71,91 руб.

Высокооктановый бензин АИ-98 и выше сильнее всего подорожал в Воронежской области — на 4,1%, до 101,84 руб. за литр (97,86 руб. неделей ранее). В Курской области рост составил 3,1% (до 96,71 руб. с 93,81 руб.), в Орловской — 0,6% (до 96,33 руб. с 95,73 руб.), в Тамбовской — 0,3% (до 94,55 руб. с 94,22 руб.), в Липецкой — 0,3% (до 95,81 руб. с 95,56 руб.). В Белгородской области цена не изменилась — 94,56 руб.