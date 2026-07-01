Глава Кубани поручил подготовить предложения по стабилизации обстановки с топливом

На сессии Законодательного собрания Краснодарского края обсуждалась ситуация с топливным обеспечением региона. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю Евгению Пергуну подготовить предложения по стабилизации обстановки и лично проконтролировать ситуацию. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Как отметил Вениамин Кондратьев, в регионе фиксируются большие очереди на заправках, а спрос на топливо ежедневно растет. При этом объемы поставок в некоторых муниципалитетах остаются на прежнем уровне или снижаются, что приводит к дефициту.

Губернатор подчеркнул, что в первую очередь необходимо обеспечить топливом сельхозтоваропроизводителей, оперативные и коммунальные службы, а также общественный транспорт. По его словам, в условиях усложнения логистики важно увеличивать объемы поставок и выстраивать новые маршруты.

Министру сельского хозяйства края Федору Дереке глава Краснодарского края поручил оперативно реагировать на жалобы как крупных, так и небольших фермерских хозяйств. Кроме того, Евгению Пергуну поставлена задача по оптимизации расходов топлива во всех государственных учреждениях и предприятиях.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре по состоянию на 1 июля продолжают работу 44 автозаправочные станции. Бензин марки АИ-92 доступен на 39 АЗС, АИ-95 — также на 39 станциях, АИ-100 — на 21 объекте, дизельное топливо — на 34 заправках.

Алина Зорина