В одном из районов Башкирии бензин будут развозить по селам

Власти Абзелиловского района наладят подвоз бензина на частные заправки в селах, пообещал глава муниципалитета Айрат Аминев в видеообращении к жителям.

В видеообращении он описал ситуацию и рассказал о мерах, которые предпринимает руководство района и региона.

«Первое. Бензина стали давать больше — заводы увеличили отгрузку в полтора раза. Топливо есть. Его производят в нужном количестве. Второе — наладим подвоз в наши села, в которых часто нет больших заправок "Башнефти", а только маленькие, частные — им трудно закупать бензин, вот они пустеют. Сейчас договорились, что "Башнефть" будет помогать частным заправкам топливом — так бензин появится везде. И третье — убираем панику, чтобы никто не создавал искусственный дефицит на заправках. Запретили продавать бензин в канистры и любые емкости. Также теперь на одну машину дают не больше 30 литров. Это сделано, чтобы топлива хватило всем»,— рассказал господин Аминев.

Со слов главы районной администрации, очереди становятся меньше. Причиной кризиса на топливном рынке, считает он, стала не нехватка бензина, а скупка топлива впрок, так как люди, по словам Айрата Аминева, испугались дефицита.

Также глава района заявил, что лично контролирует своевременную поставку бензина на каждую заправку.

Ранее власти Башкирии запретили продажу бензина в канистры и ограничили заправку 30 литрами на автомобиль. Глава республики Радий Хабиров объяснил меры необходимостью насытить рынок и уменьшить ажиотажный спрос. Пиковые очереди за бензином в Уфе насчитывали более 800 автомобилей.

Идэль Гумеров