Главные новости за 26 июня. Кубань, Крым, Адыгея

На территории Крыма и Севастополя ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

В министерстве энергетики России заявили, что в Крыму в ближайшее время сократят объемы графиков отключения электричества.

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что введение режима ЧС на полуострове не предполагает введения ограничений для граждан. Аксенов опроверг информацию об ограничениях передвижения и комендантском часе, назвав подобные разговоры фейком.

В начале 2026 года ввод жилья в Краснодарском крае сократился более чем на 70%.

Новый терминал аэропорта Краснодара планируют открыть в середине 2027 года.

В Адыгее в рамках национального проекта обновляют участок трассы к Краснодарскому краю.

Кубань и Крым вошли в топ регионов, упоминаемых министерством обороны в сводках по сбитию беспилотников.

Более 5 тыс. человек в Краснодарском крае находятся на учете медицинских организаций с диагнозом «меланома».